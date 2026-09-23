Двоє загиблих і 25 постраждалих, горіли АЗС і склади: які наслідки ранкової атаки дронів на Київ

Унаслідок ранкової атаки дронів на Київ 23 вересня загинули двоє людей, ще 25 постраждали. 17 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, один чоловік помер у лікарні, ще один загинув. Станом на 13:05 у столиці було 22 постраждалих.

Пост Віталія Кличка Фото: Скриншот

У Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджено складське приміщення. Згодом там виникла пожежа. Також у районі пошкоджено АЗС та офісне приміщення.

Кличко повідомляв про падіння БпЛА на чотириповерховий бізнес-центр, а пізніше — на дах нежитлової будівлі. Також зафіксовано падіння безпілотника на територію об’єкта транспортної інфраструктури.

У Солом’янському районі уламки впали на територію між житловими будинками та в іншому місці — на відкриту територію. Також сталося загоряння на території транспортного підприємства.

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Пізніше у Солом’янському районі БпЛА впав на будівлю магазину. За попередньою інформацією, пошкоджено заклад торгівлі. Згодом КМВА повідомила про влучання у дев’ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

Пост КМВА Фото: Скриншот

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території нежитлового сектору. Також було пошкоджено АЗС та зафіксовано влучання в об’єкт транспортної інфраструктури. На одній із АЗС виникла пожежа на даху, а згодом повідомили про загоряння складського приміщення.

О 8:58 Кличко повідомив про трьох постраждалих. Усіх госпіталізували, двоє поранених перебували у тяжкому стані. О 10:28 мер повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми, а один із тяжко поранених помер у лікарні.

Станом на 10:00 КМВА повідомляла про одного загиблого та сімох постраждалих. О 12:40 кількість постраждалих зросла до 13. Остаточні дані, які Кличко оприлюднив о 13:05, — двоє загиблих і 22 постраждалих, 16 із них перебувають у лікарнях.

Через атаку також були затримки руху поїздів. "Укрзалізниця" повідомила, що Центральний вокзал і вокзал Дарниця не зазнали ушкоджень. Посадка та висадка пасажирів під час жовтого рівня повітряної загрози здійснювалися через підземні переходи.

За даними "Укрзалізниці", найбільше від графіка відставали поїзди, які прямували з центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Kyiv City Express курсував повним кільцем із затримками в межах 10–30 хвилин. Після відбою повітряної тривоги залізниця поверталася до стандартного режиму роботи.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що внаслідок атаки був поранений працівник залізниці, який повертався додому після зміни. Він отримав уламкові поранення та перебував у лікарні.

Пост Олександра Перцовського Фото: Скриншот

"Укрзалізниця" також окремо заявила, що Центральний залізничний вокзал Києва не пошкоджено. Пасажирів закликали залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Пост УЗ Фото: Скриншот

Членкиня ради директорів фармацевтичної компанії "Дарниця" Катерина Загорій повідомила, що внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти компанії. За її словами, серед працівників загиблих немає.

Пост Катерини Загорій Фото: Скриншот

Загорій не уточнила характер пошкоджень та їхні масштаби з міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб. Вона також попросила не публікувати інформацію про ситуацію.

Нагадаємо, вночі 22 вересня російські війська атакували кілька українських міст реактивними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами "Калібр". Вибухи зафіксували у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Кременчуку та Павлограді.

Раніше поблизу Києва російський безпілотник вибухнув просто перед людиною, яка каталася на каяку.