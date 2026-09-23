Двое погибших и 25 пострадавших, горели АЗС и склады: какие последствия утренней атаки дронов на Киев

В результате утренней атаки дронов на Киев 23 сентября погибли два человека, ещё 25 получили ранения. 17 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, один мужчина скончался в больнице, ещё один погиб. По состоянию на 13:05 в столице насчитывалось 22 пострадавших.

Пост Виталия Кличко Фото: Скриншот

В Голосеевском районе в результате попадания БПЛА было повреждено складское помещение. Впоследствии там возник пожар. Также в районе были повреждены АЗС и офисное помещение.

Кличко сообщил о падении БПЛА на четырёхэтажный бизнес-центр, а позже — на крышу нежилого здания. Также зафиксировано падение беспилотника на территорию объекта транспортной инфраструктуры.

В Соломенском районе обломки упали на территорию между жилыми домами, а в другом месте — на открытую территорию. Также произошло возгорание на территории транспортного предприятия.

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Позже в Соломенском районе БПЛА упал на здание магазина. По предварительным данным, повреждено торговое заведение. Впоследствии КМВА сообщила о попадании в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

Пост КМВА Фото: Скриншот

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории нежилого сектора. Также была повреждена АЗС и зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры. На одной из АЗС возник пожар на крыше, а впоследствии поступило сообщение о возгорании складского помещения.

В 8:58 Кличко сообщил о трёх пострадавших. Всех госпитализировали, двое раненых находились в тяжёлом состоянии. В 10:28 мэр сообщил, что число пострадавших возросло до восьми, а один из тяжело раненых скончался в больнице.

По состоянию на 10:00 КМВА сообщила об одном погибшем и семи пострадавших. В 12:40 число пострадавших возросло до 13. Окончательные данные, которые Кличко обнародовал в 13:05, — двое погибших и 22 пострадавших, 16 из них находятся в больницах.

Из-за нападения также возникли задержки в движении поездов. "Укрзализныця" сообщила, что Центральный вокзал и вокзал Дарница не пострадали. Посадка и высадка пассажиров во время "желтого" уровня воздушной угрозы осуществлялись через подземные переходы.

По данным "Укрзализныци", больше всего от графика отставали поезда, следовавшие из центральной части Украины, Запорожья и Днепропетровской области. Kyiv City Express курсировал по полному кольцу с задержками в пределах 10–30 минут. После отбоя воздушной тревоги железнодорожная служба возвращалась к стандартному режиму работы.

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский сообщил, что в результате нападения был ранен железнодорожник, который возвращался домой после смены. Он получил осколочные ранения и находился в больнице.

Пост Александра Перцовского Фото: Скриншот

"Укрзализныця" также отдельно заявила, что Центральный железнодорожный вокзал Киева не пострадал. Пассажирам рекомендовали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Пост УЗ Фото: Скриншот

Член совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий сообщила, что в результате атаки были повреждены объекты компании. По её словам, среди сотрудников погибших нет.

Пост Екатерины Загорий Фото: Скриншот

Загорий не уточнила характер повреждений и их масштабы из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб. Она также попросила не публиковать информацию о ситуации.

Напомним, ночью 22 сентября российские войска нанесли удары по нескольким украинским городам с использованием реактивных беспилотников, баллистических и крылатых ракет "Калибр". Взрывы зафиксировали в Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге и Павлограде.

Ранее недалеко от Киева российский беспилотник взорвался прямо перед человеком, катавшимся на каяке.