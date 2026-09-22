Взрывы в ряде городов: россияне атакуют Украину баллистикой, реактивными дронами и ракетами "Калибр"

В ночь на 22 сентября россияне совершили очередную массированную атаку на Украину, запустив баллистические ракеты, крылатые ракеты типа "Калибр", барражирующие боеприпасы "Бандероль" и реактивные дроны.

На фоне атаки раздались взрывы в Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Павлограде и Кременчуге. Фокус собрал информацию о том, что известно о ночном обстреле РФ.

О воздушной тревоге стало известно по всей Украине около 02:30: Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического оружия из Курска и Таганрога. В последующие минуты военные также фиксировали движение реактивных дронов, "Бандеролей" и "Калибров" в небе над Украиной.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 02:40 Фото: Скрін

СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Днепре, Кривом Роге и Павлограде в Днепропетровской области. Также корреспондент Фокуса сообщил о взрывах в Кременчуге. По данным Воздушных сил, на Кременчуг летели барражирующие боеприпасы "Бандероль" и реактивные БПЛА.

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По предварительным данным OSINT-каналов, россияне применили для атаки около 20 ракет. Однако в Воздушных силах пока не прокомментировали эту информацию.

Есть попадания: что известно о последствиях атаки

Вскоре стала поступать информация о первых последствиях вражеского обстрела. Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что россияне нанесли одновременный удар по промышленным предприятиям в трех городах области — Днепре, Кривом Роге и Павлограде. В результате обстрела возникли пожары.

Кроме того, в ОГА сообщили, что по состоянию на 03:00 в результате атаки на Днепр пострадали как минимум три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Остальные сведения о последствиях атаки на момент публикации уточняются.

Новость дополняется…

Напомним, 21 сентября россияне как минимум дважды нанесли удары по АЗС в Житомирской области.

Кроме того, в результате обстрела в ночь на 21 сентября в Запорожье горел университет.