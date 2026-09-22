Вибухи у низці міст: росіяни атакують Україну балістикою, реактивними дронами і ракетами "Калібр"

У ніч на 22 вересня росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну, запустивши балістичні ракети, крилаті ракети типу "Калібр", баражуючи боєприпаси "Бандероль" і реактивні дрони.

Вибухи на тлі атаки прогриміли у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді та Кременчуці. Фокус зібрав, що відомо про нічний обстріл РФ.

Повітряна тривога почала поширюватися Україною близько 02:30 години: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Курська та Таганрогу. У наступні хвилини військові фіксували також рух реактивних дронів, "Бандеролей" і "Калібрів" у небі над Україною.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 02:40 годину Фото: Скрін

ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді на Дніпропетровщині. Також кореспондент Фокусу інформував про вибухи у Кременчуці. За даними Повітряних сил, на Кременчук летіли баражуючі боєприпаси "Бандероль" та реактивні БпЛА.

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За попередніми даними OSINT-каналів, росіяни застосували для атаки близько 20 ракет. Однак у Повітряних силах поки не коментували цієї інформації.

Є влучання: що відомо про наслідки атаки

Невдовзі почала надходити інформація про перші наслідки ворожого обстрілу. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що росіяни здійснили одночасну атаку по промислових підприємствах у трьох містах області — Дніпрі, Кривому Розі і Павлограді. Внаслідок обстрілу здійнялися пожежі.

Також в ОВА розповіли про щонайменше трьох поранених внаслідок атаки на Дніпро станом на 03:00 годину. Вони отримують необхідну медичну допомогу.

Інша інформація щодо наслідків атаки на момент публікації встановлюється.

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Нагадаємо, 21 вересня росіяни щонайменше двічі вдарили по АЗС у Житомирській області.

Також внаслідок обстрілу у ніч на 21 вересня у Запоріжжі горів університет.