Масована атака РФ на Україну: є загиблі й поранені, в Запоріжжі горів університет (фото)

У ніч на 21 вересня Росія атакувала Україну 172 ударними безпілотниками, зокрема 64 реактивними. Сили ППО збили або подавили 148 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 знищено або подавлено 147 дронів типу Shahed, "Гербера" та інших типів, а також одну "Бандероль"/"Дань-Т".

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Водночас зафіксовано влучання на 14 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще на чотирьох.

Запоріжжя

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки травмовано п’ятьох людей. Рятувальники врятували п’ятьох осіб та евакуювали ще 14.

Про це повідомили у ДСНС України. У місті пошкоджено два дев’ятиповерхові будинки, де виникли пожежі. Також зайнялося на території торговельного центру та в корпусі вищого навчального закладу.

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Атака на Запоріжжя Фото: ДСНС

Психологи ДСНС надали допомогу 16 місцевим жителям. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

За попередньою інформацією, у центрі Запоріжжя згорів третій корпус Запорізького національного університету, збудований у 1902 році. Також були пошкоджені торговельні центри та багатоповерхові будинки.

Атака на Запоріжжя Фото: ДСНС

За добу в Запорізькій області зафіксували 1003 удари по 60 населених пунктах. Надійшло 85 повідомлень про пошкодження інфраструктури, житла та автомобілів.

Київщина

У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування. У Фастівському районі загорілася будівля пилорами.

Атака на Київщину Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС України. Загиблих і потерпілих немає.

Кіровоградщина

У Кропивницькому районі через удар по об’єкту інфраструктури травмовано працівника підприємства. Чоловіка госпіталізували.

Атака на Кіровоградщину Фото: ДСНС

На місці влучання виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Сумщина

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинула 38-річна жінка, а 41-річний чоловік отримав поранення. У Хутір-Михайлівській громаді загинув 54-річний чоловік.

Атака на Сумщину Фото: Національна поліція

У Конотопській громаді через влучання БпЛА травмовано 14-річну дівчину. У Глухівській громаді поранено 33-річного чоловіка.

Атака на Сумщину Фото: Національна поліція

Одещина

На Одещині після ворожих ударів загорілися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Атака на Одещину

Пожежу вже ліквідували. Роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних повітряних ударів.

Атака на Одещину Фото: Одеська ОВА

Раніше Фокус писав, що російські війська завдали ракетних ударів по Києву та Запоріжжю. Окупанти запускали по Україні балістичні ракети з кількох напрямків, а також гіперзвукові ракети "Циркон".

Пізніше стало відомо про знищення російським дроном ТЦ "Амстор" у Запоріжжі. Торговельний центр у Хортицькому районі міста згорів, після пожежі від будівлі залишилися руїни.