Дрон РФ знищив ТЦ "Амстор" у Запоріжжі: від торговельного центру залишилося згарище (відео)

Запорізька ОВА показала наслідки удару російського дрона по ТЦ "Амстор" у Запоріжжі. Торговельний центр у Хортицькому районі міста згорів, на його місці залишилися руїни.

Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Він опублікував відео з наслідками атаки та зазначив, що торговельний центр перетворився на згарище.

Увечері 17 вересня російський дрон атакував ТЦ "Амстор" у Запоріжжі. Після удару почалася масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 10 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники гасили пожежу під загрозою повторних російських ударів. Через небезпеку їм доводилося переривати роботу та відходити в укриття. Станом на ранок аварійно-рятувальні роботи завершили.

За оновленими даними ДСНС, внаслідок атаки постраждала одна людина. Сам торговельний комплекс був зруйнований.

Видео дня

"Ось що залишає після себе ворог — суцільні руїни. Торговельний центр у спальному районі міста став згарищем", — повідомив Семікін вранці 18 вересня.

Що відомо про ТЦ "Амстор" у Запоріжжі

Зруйнований ТЦ "Амстор" розташований у Хортицькому районі Запоріжжя, його ввели в експлуатацію у 2006 році. Серед його орендарів вказані "Сільпо" та Comfy.

За словами Семікіна, торговельний центр був звичним місцем для мешканців мікрорайону, де вони купували продукти та проводили час.

"Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молодь, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону — трагедія", — написав Семікін після удару.

Вранці 18 вересня від будівлі ТЦ залишилися руїни. Пожежу, яка виникла після атаки російського безпілотника, рятувальники ліквідували.

Раніше Фокус писав про знищення російськими військами заводу "Хортиця" у Запоріжжі. За попередніми даними, по підприємству влучили чотири ракети. Після цього на заводі щонайменше три години тривала пожежа, а сама будівля нині не підлягає відновленню.

Також повідомлялося про удар РФ по Запоріжжю та Чугуєву під час перемовин у Москві. На оприлюднених кадрах із місця атаки видно пошкоджені багатоповерхівки та пожежі у квартирах місцевих жителів.