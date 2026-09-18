Дрон РФ уничтожил ТЦ "Амстор" в Запорожье: от торгового центра осталось пепелище (видео)

Запорожская областная администрация показала последствия удара российского дрона по ТЦ "Амстор" в Запорожье. Торговый центр в Хортицком районе города сгорел, на его месте остались руины.

Об этом сообщил и.о. главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Он опубликовал видео с последствиями атаки и отметил, что торговый центр превратился в руины.

Вечером 17 сентября российский дрон нанес удар по торговому центру "Амстор" в Запорожье. После удара разразился масштабный пожар. Огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров.

Спасатели тушили пожар под угрозой новых российских ударов. Из-за опасности им приходилось прерывать работу и укрываться. К утру аварийно-спасательные работы были завершены.

По обновленным данным ГСЧС, в результате атаки пострадал один человек. Сам торговый комплекс был разрушен.

Видео дня

"Вот что оставляет после себя враг — сплошные руины. Торговый центр в жилом районе города превратился в пепелище", — сообщил Семикин утром 18 сентября.

Что известно о ТЦ "Амстор" в Запорожье

Разрушенный ТЦ "Амстор" расположен в Хортицком районе Запорожья, он был введен в эксплуатацию в 2006 году. Среди его арендаторов указаны "Сильпо" и Comfy.

По словам Семикина, торговый центр был привычным местом для жителей микрорайона, где они покупали продукты и проводили время.

"Исчезло место, где собирались домохозяйки, рабочие после окончания рабочего дня и тусовалась молодежь. В масштабах микрорайона — это трагедия", — написал Семикин после взрыва.

Утром 18 сентября от здания ТЦ остались руины. Пожар, возникший после атаки российского беспилотника, спасатели потушили.

Ранее Фокус писал об уничтожении российскими войсками завода "Хортица" в Запорожье. По предварительным данным, по предприятию попали четыре ракеты. После этого на заводе не менее трёх часов продолжался пожар, а само здание в настоящее время не подлежит восстановлению.

Также сообщалось об ударе РФ по Запорожью и Чугуеву во время переговоров в Москве. На обнародованных кадрах с места атаки видны поврежденные многоэтажки и пожары в квартирах местных жителей.