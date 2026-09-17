У Києві та Запоріжжі пролунали потужні вибухи: росіяни атакують Україну балістикою і "Цирконами"

У ніч на 17 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили по Україні балістичні ракети з кількох напрямків, а також гіперзвукові ракети типу "Циркон". Також по всій країні оголосили повітряну тривогу через виліт МіГ-31К.

Вибухи було чутно зокрема на лівому березі столиці, повідомила кореспондентка Фокусу.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. За попередніми даними моніторингових каналів, росіяни запустили по Україні балістичні ракети одразу з трьох напрямків — Воронєжа, Брянська та Курська.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 02:20 годину Фото: Скрін

Попередньо, росіяни запустили по столиці щонайменше 8 балістичних ракет, пишуть моніторингові канали. Проте у Повітряних силах цих даних не коментували.

Інформації щодо наслідків атаки на момент публікації не було. Проте у місцевих Telegram-каналах поширили дані про те, що на лівому березі столиці фіксуються перебої з водопостачанням після вибухів. Невідомо, чи ці перебої пов'язані з ворожим обстрілом цієї ночі.

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Нагадаємо, також у ніч на 17 вересня росіяни масовано атакували Одесу баражуючими боєприпасами типу "Бандероль": ворог поцілив у житловий багатоповерховий будинок, влада повідомила про поранених.

Напередодні під час атаки реактивних дронів росіяни знищили склад із гуманітарною допомогою Фундації Олени Зеленської.