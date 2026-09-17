В Киеве и Запорожье прогремели мощные взрывы: россияне атаковали Украину баллистикой и "Цирконами"

В ночь на 17 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне запустили по Украине баллистические ракеты с нескольких направлений, а также гиперзвуковые ракеты типа "Циркон". Кроме того, по всей стране была объявлена воздушная тревога в связи с вылетом МиГ-31К.

Взрывы были слышны, в частности, на левом берегу столицы, сообщила корреспондентка Фокуса.

До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического оружия. По предварительным данным мониторинговых каналов, россияне запустили по Украине баллистические ракеты сразу с трех направлений — из Воронежа, Брянска и Курска.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 02:20 Фото: Скрін

По предварительным данным, россияне запустили по столице не менее 8 баллистических ракет, сообщают мониторинговые каналы. Однако в Воздушных силах эти данные не комментировали.

На момент публикации информации о последствиях атаки не было. Однако в местных Telegram-каналах появились сообщения о том, что на левом берегу столицы после взрывов наблюдаются перебои с водоснабжением. Неизвестно, связаны ли эти перебои с вражеским обстрелом этой ночью.

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Напомним, что также в ночь на 17 сентября россияне подвергли Одессу массированной атаке с применением барражирующих боеприпасов типа "Бандероль": враг поразил жилой многоэтажный дом, власти сообщили о раненых.

Накануне в ходе атаки реактивных дронов россияне уничтожили склад с гуманитарной помощью Фонда Елены Зеленской.