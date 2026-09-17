Россияне атаковали Одессу "Бандеролями": поврежден многоэтажный дом, есть раненые (видео)

В ночь на 17 сентября в Одессе прогремела серия взрывов. Россияне обстреляли город большим количеством баражирующих боеприпасов типа "Бандероль". Один из ударов пришелся по жилому многоэтажному дому.

Дом, в который "попал" российский боеприпас, был повреждён в результате атаки российских войск. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"Одесса подверглась нападению врага. Повреждено многоэтажное здание. Выясняем подробности", — отметил чиновник.

Через некоторое время Сергей Лысак уточнил подробности последствий атаки на Одессу. По его данным, по состоянию на 02:00 известно о как минимум трёх раненых в результате обстрела, среди которых — трёхлетний ребёнок.

Здание в Одессе, поврежденное в результате ночной атаки Фото: Сергей Лысак / Telegram

На место были направлены оперативные и коммунальные службы, всем раненым оказывается медицинская помощь. Также был развернут оперативный штаб для оказания помощи людям. Остальные сведения о последствиях атаки выясняются.

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В одесских Telegram-каналах сообщалось, что удар "Бандероли" мог пришелся на жилой комплекс "Корфу" в Приморском районе города. Однако официального подтверждения этих сведений не последовало.

Кадры удара по жилому многоэтажному дому в Одессе

Стоит отметить, что перед этим Военно-воздушные силы и мониторинговые каналы предупреждали о перемещении российских барьерирующих боеприпасов типа "Бандероль" в направлении Одессы. Жителей города и Черноморска призвали срочно укрыться в связи с опасностью.

Напомним, 16 сентября россияне атаковали Фонд Елены Зеленской в Киеве, уничтожив склад с гуманитарной помощью.

Кроме того, 16 сентября россияне с помощью дронов уничтожили склад с реквизитом студии "Квартал 95" в Киеве.