Росіяни масовано атакували Одесу "Бандеролями": пошкоджена багатоповерхівка, є поранені (відео)

У ніч на 17 вересня в Одесі пролунала серія вибухів. Росіяни запустили на місто велику кількість баражуючих боєприпасів типу "Бандероль". Один із ударів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

Будинок, у який стався "приліт" російського боєприпаса, був пошкоджений внаслідок атаки росіян. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Одеса під атакою ворога. Пошкоджена багатоповерхівка. Деталі зʼясовуємо", — зазначив посадовець.

Через деякий час Сергій Лисак уточнив подробиці наслідків атаки на Одесу. За його даними, станом на 02:00 відомо про щонайменше трьох поранених внаслідок обстрілу, серед яких — трирічна дитина.

Пошкоджений внаслідок нічної атаки будинок в Одесі Фото: Сергій Лисак / Telegram

На місце спрямували оперативні та комунальні служби, усім пораненим надається медична допомога. Також був розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям. Інша інформація про наслідки атаки встановлюється.

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В одеських Telegram-каналах писали, що удар "Бандеролі" міг статися по ЖК "Корфу" у Приморському районі міста. Проте підтвердженння цих даних офіційно не було.

Кадри удару по житловій багатоповерхівці в Одесі

Варто зазначити, що перед цим Повітряні сили і моніторингові канали попереджали про рух російських баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" у напрямку Одеси. Мешканців міста та Чорноморська закликали терміново відправитися в укриття на тлі небезпеки.

Нагадаємо, 16 вересня росіяни атакували Фундацію Олени Зеленської у Києві, знищивши склад із гуманітарною допомогою.

Також 16 вересня росіяни дронами знищили склад з реквізитом студії "Квартал 95" у Києві.