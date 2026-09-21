Массированная атака РФ на Украину: есть погибшие и раненые, в Запорожье горел университет (фото)

В ночь на 21 сентября Россия нанесла удар по Украине с помощью 172 ударных беспилотников, в том числе 64 реактивных. Силы ПВО сбили или подавили 148 воздушных целей.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 было уничтожено или сбито 147 дронов типов Shahed, "Гербера" и других, а также один "Бандероль"/"Дань-Т".

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В то же время зафиксированы попадания в 14 точках и падение обломков сбитых целей ещё в четырёх.

Запорожье

В Запорожье в результате ночной атаки пострадали пять человек. Спасатели спасли пять человек и эвакуировали ещё 14.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. В городе повреждены два девятиэтажных дома, в которых возникли пожары. Также загорелось на территории торгового центра и в здании высшего учебного заведения.

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Нападение на Запорожье Фото: ГСЧС

Психологи ГСЧС оказали помощь 16 местным жителям. В настоящее время продолжается ликвидация последствий нападения.

По предварительным данным, в центре Запорожья сгорел третий корпус Запорожского национального университета, построенный в 1902 году. Также были повреждены торговые центры и многоэтажные дома.

Нападение на Запорожье Фото: ГСЧС

За сутки в Запорожской области зафиксировано 1003 удара по 60 населённым пунктам. Поступило 85 сообщений о повреждениях инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Киевская область

В Бучанском районе спасатели потушили пожар на станции технического обслуживания. В Фастовском районе загорелось здание лесопилки.

Нападение на Киевскую область Фото: ГСЧС

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Погибших и пострадавших нет.

Кировоградская область

В Кропивницком районе в результате удара по объекту инфраструктуры пострадал работник предприятия. Мужчину госпитализировали.

Нападение на Кировоградскую область Фото: ГСЧС

В месте попадания возник пожар, который уже потушили.

Сумская область

В Сумской общине в результате удара вражеского дрона погибла 38-летняя женщина, а 41-летний мужчина получил ранения. В Хутор-Михайловской общине погиб 54-летний мужчина.

Нападение на Сумскую область Фото: Национальная полиция

В Конотопской общине в результате попадания БПЛА была ранена 14-летняя девушка. В Глуховской общине был ранен 33-летний мужчина.

Нападение на Сумскую область Фото: Национальная полиция

Одесская область

В Одесской области после вражеских ударов загорелись складские помещения сети продуктовых супермаркетов. По предварительной информации, люди не пострадали.

Нападение на Одесскую область

Пожар уже потушен. Работу спасателей затрудняла угроза повторных авиаударов.

Нападение на Одесскую область Фото: Одесская ОВА

Ранее Фокус сообщал, что российские войска нанесли ракетные удары по Киеву и Запорожью. Оккупанты запускали по Украине баллистические ракеты с нескольких направлений, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Позже стало известно об уничтожении российским дроном ТЦ "Амстор" в Запорожье. Торговый центр в Хортицком районе города сгорел, после пожара от здания остались руины.