РФ вдруге за ранок вдарила по АЗС на Житомирщині: що відомо (фото)

Російські війська завдали повторного удару по інфраструктурі автозаправних станцій у Звягельському районі Житомирської області. Цього разу під ворожий обстріл потрапив комплекс мережі WOG, розташований на автошляху М-06 у передмісті Звягеля.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, відомості про загиблих чи постраждалих наразі не надходили, а масштаби завданих руйнувань уточнюються. На місці події працювали всі спеціальні служби, які ліквідовували наслідки атаки, локалізували пожежу та забезпечували безпечний проїзд транспорту ділянкою траси.

Наслідки ворожої атаки по АЗС на Житомирщині Фото: Facebook

Гасіння пожежі та відновлювальні роботи ускладнювалися через постійну загрозу повторних ворожих ударів.

Влада регіону та екстрені служби вкотре закликали водіїв, працівників і відвідувачів АЗС суворо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, не залишати автомобілі на території заправок і негайно прямувати в укриття.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у ніч на 21 вересня Росія атакувала Україну 172 ударними безпілотниками, зокрема 64 реактивними. Сили ППО збили або подавили 148 повітряних цілей. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки травмовано п’ятьох людей. Рятувальники врятували п’ятьох осіб та евакуювали ще 14. У центрі Запоріжжя згорів третій корпус Запорізького національного університету, збудований у 1902 році.

Кріс того, Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами. Це може свідчити про накопичення ракет для ударів по енергетичній та опалювальній інфраструктурі взимку.