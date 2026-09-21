РФ накопичує балістичні ракети для зимових ударів: Bloomberg розкрив імовірні плани Кремля

Росія з серпня значно скоротила використання балістичних ракет і частіше атакує Україну реактивними дронами. Це може свідчити про накопичення ракет для ударів по енергетичній та опалювальній інфраструктурі взимку.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

За даними видання, холодний період в Україні зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада, а балістичні ракети завдають одних із найсерйозніших пошкоджень енергетичним об’єктам.

Українська влада готується до складної зими. Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд планує, виходячи з найгірших можливих умов.

“Єдине, на що я не розраховую, — це м’якша погода”, — сказав він в інтерв’ю Bloomberg.

Особливо вразливою залишається централізована система опалення українських міст. Якщо буде пошкоджено велику теплоелектроцентраль або інший важливий об’єкт, цілі райони можуть залишитися без тепла. За сильних морозів відновлення систем може ускладнюватися через ризик замерзання води та пошкодження труб.

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Минулої зими жителі Києва вже стикалися з тривалими перебоями з опаленням, електроенергією та водопостачанням. Зокрема, у районі Троєщини сотні тисяч людей пережили відключення тепла, коли температура опускалася нижче -20 °C.

Український уряд планує розширити мережу Пунктів Незламності, де люди зможуть зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячу їжу. Корецький також закликав міжнародних партнерів направляти ремонтні бригади для відновлення електро-, тепло- та водопостачання.

Окремою проблемою залишається нестача перехоплювачів для систем ППО Patriot. Володимир Зеленський у серпні заявляв, що Україні потрібно щонайменше 300 таких ракет на зиму, і пропонував США продати 5–10% власних запасів.

Європейські країни також планують допомогти Україні. Німеччина та деякі інші держави заявили про намір придбати додаткові системи Patriot і передати ракети зі своїх запасів.

Bloomberg зазначає, що частина українців уже готується до можливих перебоїв із теплом. Деякі люди запасаються дровами, купують необхідне обладнання або розглядають переїзд із міст у будинки з пічним опаленням.

Нагадаємо, секретар РНБО Ігор Клименко зазначав, що російські удари по складах 5 серпня свідчать про те, що РФ не відмовилася від намірів атакувати енергосистему України. За його словами, з наближенням опалювального сезону такі атаки можуть посилитися, тому до зими необхідно максимально зміцнити захист критичної інфраструктури та забезпечити стабільну роботу систем електро-, тепло- і водопостачання.

Раніше Фокус також повідомляв, що прем'єр-міністр Сергій Корецький очікує складної зими. Він наголошував, що українській енергетиці до початку опалювального сезону потрібно ще близько 650 млн євро міжнародної допомоги.