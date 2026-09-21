РФ накапливает баллистические ракеты для зимних ударов: Bloomberg раскрыл вероятные планы Кремля

С августа Россия значительно сократила применение баллистических ракет и чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных дронов. Это может свидетельствовать о накоплении ракет для нанесения ударов по энергетической и теплоснабжающей инфраструктуре зимой.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным издания, холодный период в Украине обычно начинается в конце октября или в начале ноября, а баллистические ракеты наносят одни из самых серьезных повреждений энергетическим объектам.

Украинские власти готовятся к суровой зиме. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство строит свои планы, исходя из самых неблагоприятных возможных условий.

"Единственное, на что я не рассчитываю, — это более мягкая погода", — сказал он в интервью Bloomberg.

Особенно уязвимой остается централизованная система отопления украинских городов. Если будет повреждена крупная теплоэлектроцентраль или другой важный объект, целые районы могут остаться без тепла. При сильных морозах восстановление систем может затрудняться из-за риска замерзания воды и повреждения труб.

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Прошлой зимой жители Киева уже сталкивались с длительными перебоями с отоплением, электроснабжением и водоснабжением. В частности, в районе Троещины сотни тысяч человек пережили отключение тепла, когда температура опускалась ниже -20 °C.

Украинское правительство планирует расширить сеть "Пунктов несокрушимости", где люди смогут согреться, зарядить устройства и получить горячую еду. Корецкий также призвал международных партнеров направлять ремонтные бригады для восстановления электро-, тепло- и водоснабжения.

Отдельной проблемой остается нехватка ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в августе заявлял, что Украине нужно не менее 300 таких ракет к зиме, и предлагал США продать 5–10 % собственных запасов.

Европейские страны также планируют оказать помощь Украине. Германия и некоторые другие государства заявили о намерении приобрести дополнительные системы "Патриот" и передать ракеты из своих запасов.

Bloomberg отмечает, что часть украинцев уже готовится к возможным перебоям с теплоснабжением. Некоторые люди запасаются дровами, покупают необходимое оборудование или рассматривают возможность переезда из городов в дома с печным отоплением.

Напомним, секретарь СНБО Игорь Клименко отмечал, что российские удары по складам 5 августа свидетельствуют о том, что РФ не отказалась от намерений атаковать энергосистему Украины. По его словам, с приближением отопительного сезона такие атаки могут усилиться, поэтому к зиме необходимо максимально укрепить защиту критически важной инфраструктуры и обеспечить стабильную работу систем электро-, тепло- и водоснабжения.

Ранее Фокус также сообщал, что премьер-министр Сергей Корецкий ожидает сложной зимы. Он подчеркнул, что украинской энергетике до начала отопительного сезона потребуется еще около 650 млн евро международной помощи.