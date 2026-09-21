РФ во второй раз за утро нанесла удар по АЗС в Житомирской области: что известно (фото)

Российские войска нанесли повторный удар по инфраструктуре автозаправочных станций в Звягельском районе Житомирской области. На этот раз под вражеский обстрел попал комплекс сети WOG, расположенный на автодороге М-06 в пригороде Звягеля.

Как сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, сведений о погибших или пострадавших пока не поступало, а масштабы нанесенного ущерба уточняются. На месте происшествия работали все спецслужбы, которые ликвидировали последствия атаки, локализовали пожар и обеспечивали безопасный проезд транспорта по данному участку трассы.

Последствия вражеской атаки на АЗС в Житомирской области Фото: Facebook

Тушение пожара и восстановительные работы затруднялись из-за постоянной угрозы повторных вражеских ударов.

Власти региона и экстренные службы в очередной раз призвали водителей, сотрудников и посетителей АЗС строго соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги, не оставлять автомобили на территории заправок и немедленно направляться в укрытие.

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Напомним, ранее Фокус сообщал, что в ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину 172 ударными беспилотниками, в том числе 64 реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 148 воздушных целей. В Запорожье в результате ночной атаки пострадали пять человек. Спасатели спасли пять человек и эвакуировали ещё 14. В центре Запорожья сгорел третий корпус Запорожского национального университета, построенный в 1902 году.

Кроме того, с августа Россия значительно сократила применение баллистических ракет и чаще наносит удары по Украине с помощью реактивных дронов. Это может свидетельствовать о накоплении ракет для нанесения ударов по энергетической и теплоснабжающей инфраструктуре зимой.