Россия нанесла удар по символу Киева: как выглядит после атаки легендарная "Шайба", снятая группой Kalush

В результате очередной российской атаки на Киев пострадало от разрушений и пожара уникальное здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное рядом с Центральным вокзалом, за сохранение которого годами боролись активисты.

Во время российского нападения на Киев 23 сентября загорелось одно из самых узнаваемых модернистских сооружений украинской столицы — бывший крытый рынок "Железнодорожный", известный киевлянам как "Шайба". Здание расположено на улице Мокрой, 1А, недалеко от Центрального железнодорожного вокзала. О последствиях попадания с места события сообщило "Суспільне".

По подтвержденным данным корреспондентов "Суспільного", во время российской атаки 23 сентября непосредственно в помещении бывшего "Железнодорожного рынка" вспыхнул пожар в результате падения БПЛА и их обломков. Параллельно в столице сообщили о попаданиях в АЗС, складские помещения и объекты транспортной сети. Опубликованные кадры с места происшествия в Соломенском районе, где расположен рынок, фиксируют существенные повреждения фасада и конструкций здания.

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Поврежденный рынок "Шайба" в Киеве после атаки РФ Повреждённый рынок "Шайба" в Киеве после атаки РФ Поврежденный рынок "Шайба" в Киеве после атаки РФ

Чем уникально это здание и какова его история

Здание крытого "Железнодорожного рынка" было построено в 1973 году. Оно расположено рядом с Центральным железнодорожным вокзалом, у подножия Батиевой горы.

Здание спроектировала выдающаяся украинская архитекторка Алла Анищенко. По её проектам подобные сооружения появились также в Черкассах, Харькове и Ровно.

Кстати, выбор формы здания не был случайным. По словам самой Анищенко, такое решение было оптимальным для крытого рынка: конструкция обходилась дешевле традиционной железобетонной, а круглая форма позволяла эффективнее использовать пространство без дополнительных внутренних опорных колонн в центре. Интересно, что в 1982 году Анищенко получила Государственную премию Украины в области науки и техники за работы, связанные с исследованием, разработкой и внедрением подвесных покрытий общественных зданий.

Киевская "Шайба", согласно проектной документации, имела диаметр 52,4 метра и была рассчитана на 140 торговых мест. Помещения располагались на трёх уровнях — цокольном, первом этаже и балконе. Особенностью сооружения была вантовая конструкция крыши, которая считается редким решением для киевской модернистской архитектуры.

В результате здание стало одним из самых ярких образцов киевского неомодернизма благодаря своей необычной круглой форме, за которую и получило городское прозвище "Шайба".

Что происходило внутри на протяжении десятилетий

Изначально здание функционировало именно как "Железнодорожный" колхозный рынок.

В конце 1980-х годов здание переоборудовали под магазин "Океан". В 1990-х годах в здании располагалась Киевская универсальная биржа, а позже здесь открыли супермаркет "Велика Кишеня". Супермаркет закрыли в 2021 году. Одной из причин стало прекращение работы подземного перехода, соединявшего здание с Центральным железнодорожным вокзалом. Из-за этого значительно уменьшился поток людей, которые могли заходить в магазин со стороны вокзала.

С тех пор здание фактически утратило свою первоначальную функцию, однако его характерный внешний вид сохранился.

Почему хотели сохранить "Шайбу"

В последние годы инфраструктура рынка пришла в упадок, а само здание оказалось под угрозой сноса из-за планов частных застройщиков возвести на его месте торгово-развлекательный центр. В ответ на это киевские активисты, охранители памятников и архитекторы развернули кампанию за сохранение объекта. Они неоднократно подавали документы на присвоение "Шайбе" официального статуса объекта культурного наследия и архитектурного памятника модернизма, чтобы защитить сооружение от уничтожения.

Против возможного сноса выступили дочь Аллы Анищенко, Национальный союз архитекторов Украины, часть депутатов Киевского городского совета и Верховной Рады, а также Ассоциация архитекторов Польши. К кампании по сохранению здания присоединились организации "Мапа Реновации" и Ukrainian Modernism.

В марте 2025 года Департамент охраны культурного наследия КГГА сообщил, что крытый модернистский рынок "Железнодорожный" может быть включен в перечень объектов культурного наследия. Для этого необходимо было подготовить соответствующую учетную документацию и пройти установленную процедуру.

Активист Дмитрий Перов после нынешней атаки заявил, что документы для включения здания в список объектов культурного наследия подавали ещё в прошлом году, но департамент вернул их по формальным основаниям.

"Шайба" стала известной ещё и благодаря Kalush Orchestra

В 2022 году здание вновь стало популярным уже как культурная достопримечательность. Именно внутри "Шайбы" группа Kalush Orchestra сняла клип на песню "Stefania", с которой она участвовала в национальном отборе на "Евровидение-2022". Режиссером клипа выступил Сергей Чеботаренко.

К тому времени здание уже находилось под угрозой возможного сноса. Съемки привлекли дополнительное внимание к его необычной архитектуре и дискуссии о его сохранении.

Таким образом, в результате атаки 23 сентября был повреждён не просто бывший торговый объект возле вокзала, а здание, являющееся частью истории киевской модернистской архитектуры. Её дальнейшее состояние и возможность сохранения станут ясны после оценки повреждений и работы соответствующих служб.

Напомним, утром 23 сентября в Киеве было зафиксировано попадание в две АЗС — в Голосеевском и Дарницком районах. Также были повреждены складские помещения, транспортная инфраструктура и другие объекты.

Кроме того, мы сообщали, что во время утренней атаки РФ на Киев осколочные ранения получил железнодорожник, возвращавшийся домой после смены; сейчас он находится в больнице. "Укрзализныця" призвала пассажиров во время воздушной тревоги укрываться в убежищах и предупредила о возможных задержках поездов.