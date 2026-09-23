"Наші життя важливіші": Зеленський розкрив, що відповів Трампу на прохання не бити по НПЗ РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що президент США Дональд Трамп тиснув на нього з проханням припинити удари по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання цін на дизельне пальне.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal.

За його словами, американська адміністрація чинила на нього тиск через удари України по російських НПЗ.

Зеленський пояснив, що не погодився припинити атаки. Він вважає, що значна частина зростання цін на дизель пов’язана з блокуванням Ормузької протоки, а не з українськими ударами по території Росії.

Президент України також заявив, що якщо питання цін на пальне є пріоритетом, то необхідно допомогти Україні зупинити російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

“Наші життя важливіші за ціну енергії”, — заявив Зеленський.

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За даними WSJ, українські удари по російських НПЗ вплинули на світові енергетичні ринки. Зеленський сказав, що українські сили знищили 45% потужностей Росії з переробки нафти.

Водночас Росія, яка до українських атак була одним із найбільших експортерів дизельного пального у світі, заборонила більшість його експорту, щоб забезпечити внутрішній ринок.

Нагадаємо, під час зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп, зокрема, обговорили можливість отримання Україною ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. За інформацією «РБК-Україна», у цьому питанні сторони досягли певного прогресу.

Після переговорів Зеленський повідомив, що американська компанія Raytheon готова передати Україні необхідні ліцензії. Він зазначив, що звернувся до Трампа з проханням погодити це питання, і той позитивно відреагував. Водночас остаточної відповіді щодо ліцензій президент України не отримав. За його оцінкою, процедура може зайняти від року до півтора.

Також після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією.

Раніше The Guardian повідомляло, що переговори президентів могли пройти напружено через питання українських ударів по російських нафтопереробних заводах.