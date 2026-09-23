Виробництво Patriot: Україна та США зрушили з місця після зустрічі Зеленського й Трампа, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Нью-Йорку 22 вересня говорили зокрема про ліцензії на Patriot. І у цьому питанні їм вдалося досягти прогресу.

Зеленський та Трамп дещо просунулися щодо надання Україні ліцензій на виробництво американських ракет-перехоплювачів Patriot. Про це повідомило агентство РБК-Україна з посиланням на джерело, поінформоване про підсумки переговорів між президентами.

"Під час зустрічі з Трампом було досягнуто певного просування в питанні ліцензій на Patriot", — заявив неназваний посадовець журналістам.

Варто нагадати, що і сам президент Зеленський говорив за підсумками зустрічі про ліцензії на Patriot. Політик під час пресконференції оголосив, що компанія Raytheon готова до надання Україні необхідних ліцензій на виробництво цих ракет, і сказав, що попросив Дональда Трампа погодити це, на що той відповів "позитивно". Хоча точної відповіді щодо ліцензій президент не отримав, проте припустив, що може йтися про рік-півтора, які підуть на це.

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Водночас зустрічі у США щодо війни в Україні ще не завершилися. Кореспондент Axios Барак Равід з посиланням на власні джерела повідомив у мережі X, що спецпредставники президента США Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер зустрінуться в Нью-Йорку з українською переговорною командою та радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

За його словами, сторони зустрінуться, щоб обговорити українські пропозиції щодо угоди про деескалацію з Росією.

Журналіст Axios анонсував зустріч Віткоффа і Кушнера з українською командою і представниками ЄС Фото: Скрін

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я із Росією.

Напередодні видання The Gurdian писало, що Трамп готує напружені переговори з Зеленським щодо ударів по російських НПЗ.