Украина освободила 800 км² территории с начала 2026 года, — Зеленский

С начала 2026 года украинские военные отвоевали около 800 квадратных километров территории, тогда как российские оккупанты сумели захватить примерно 890 квадратных километров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Wall Street Journal, пишет NV.

"В этом году он (Путин — прим. ред.) захватил около 890 квадратных километров, а мы освободили 800. То есть на различных направлениях он завоевал дополнительные 90 — ну ладно, скажем, 100 квадратных километров за год", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, эти показатели свидетельствуют о существенном замедлении продвижения врага, ведь в предыдущие годы российским войскам удавалось захватывать по 3000–4000 квадратных километров.

"Цена за 100 километров настолько высока, что он (Путин — ред.) ни выигрывает, ни проигрывает, но его общество теряет людей, деньги. И это ничто — 100 километров между нами — такая высокая цена", — сказал президент.

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