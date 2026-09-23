"Нульовий пацієнт", терор і що робити з РФ: про що говорив Зеленський на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив, що з початку 2026 року Росія втратила у війні 248 964 військових.

Незважаючи на такі колосальні втрати, цього року РФ вдалося захопити лише 1000 квадратних кілометрів української території, значну частину якої ЗСУ вже звільнили. Звернення Зеленського до учасників сесії 81-ї Генеральної Асамблеї ООН опублікував Офіс президента.

Політик наголосив, що Україна має великий архів записів з дронів, на яких зафіксовані втрати російських військових.

"Це божевілля. Але вони все одно продовжують йти туди на смерть, бо саме цього хоче Путін", — наголосив він.

Президент додав, що глава Кремля вже "17 чи 18 разів" обіцяв спеціальним представникам Дональда Трампа припинити бойові дії в Донецькій області після її повного захоплення, попросивши на це ще кілька місяців.

Видео дня

Глава держави також наголосив, що амбіції кремлівського диктатора не обмежуються Донбасом. Він хоче захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста:

"Чим більше у Путіна свободи дій, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших. Саме тому "нульового пацієнта" необхідно зупинити".

Зеленський заявив, що не знає жодного світового лідера, який би хотів продовження війни, крім Путіна. Він наголосив, що Росія має величезну територію, але при цьому продовжує зазнавати великих втрат заради незначних просувань на фронті:

"Щось завжди заважає Путіну просто сказати: "Все. Досить. Мир"… Путін завжди шукає, хто допоміг йому вбивати більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати нові території, нападати на іншу країну, замість того, щоб просто зупинитися й керувати власною країною".

Цілодобовий повітряний терор

Він також назвав масштаби російського терору. Так, з початку 2026 року РФ випустила по Україні понад 2100 ракет, з них понад 950 балістичних, а також 63 тисячі ударних дронів, з яких понад 7700 — реактивні. Останні є "особливо небезпечною та руйнівною зброєю".

"Росіяни запускають реактивні "Шахеди" щогодини, щогодини по наших містах, економіці, інфраструктурі", — продовжив Зеленський, зазначивши, що українська бойова авіація протидіє цим загрозам цілодобово.

Економічні проблеми як засіб примусу до миру

Виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, український лідер наголосив на тому, що необхідно обмежити торгівлю з Москвою, щоб економічні проблеми змусили Путіна припинити війну:

"Коли Росія має гроші, вона завжди каже "ні" дипломатії — і це теж своєрідне вето на мир. І коли хтось у світі послаблює санкції, послаблює санкції проти російських олігархів, це може зробити життя заможних росіян комфортнішим, але також дає війні більше часу. Більше часу для Путіна, щоб кидати бідних людей у зону смерті. Тому доходи Росії мають залишатися під ударом".

За його словами, зараз дефіцит російського бюджету більший, ніж будь-коли, і більшість регіонів РФ вже збанкрутували.

Напередодні зими Росія продовжує атакувати українську енергосистему та систему опалення. Однак, як попередив Зеленський, Україна даватиме відсіч, щоб зробити зиму болісною і для Росії.

Зараз, наголосив він, нашій країні потрібні й дипломатія, й сила.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів 40-хвилинну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Під час бесіди вони обговорили військову допомогу Україні, кроки до завершення війни та енергетичне перемир’я з РФ.

Також повідомлялося, що 51 країна-член ООН закликала Росію до припинення вогню.