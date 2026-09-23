"Нулевой пациент", террор и что делать с РФ: о чем говорил Зеленский на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что с начала 2026 года Россия потеряла на войне 248 964 военных.

Неся такие колоссальные потери, в этом году РФ удалось захватить лишь 1000 квадратных километров украинской территории, значительную часть которой ВСУ уже освободили. Обращение Зеленского к присутствующим на сессии 81-й ГА ООН опубликовал Офис президента.

Политик подчеркнул, что у Украины есть большой архив записей с дронов, на которых зафиксированы потери российских военных.

"Это безумие. Но они все равно продолжают идти туда на смерть, потому что именно этого хочет Путин", — подчеркнул он.

Президент добавил, что глава Кремля уже "раз 17 или18" обещал спецпредставителям Дональда Трампа прекратить боевые действия в Донецкой области после ее полного захвата, попросив на это еще несколько месяцев.

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Глава государства также повторил, что аппетиты кремлевского диктатора не ограничиваются Донбассом. Он хочет захватить Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города:

"Чем больше у Путина свободы действий, тем опаснее становится мир для всех остальных. Именно поэтому "нулевого пациента" необходимо остановить".

Зеленский заявил, что не знает ни одного мирового лидера, который хотел бы продолжения войны, кроме Путина. Он подчеркнул, что Россия обладает огромной территорией, но при этом продолжает нести большие потери ради небольших продвижений на фронте:

"Что-то всегда мешает Путину просто сказать: "Все. Хватит. Мир"… Путин всегда ищет, кто помог ему убивать больше людей за каждый километр земли, захватывать новые территории, нападать на другую страну, вместо того, чтобы просто остановиться и управлять собственной страной".

Круглосуточный воздушный террор

Он также озвучил масштабы российского террора. Так, с начала 2026 года РФ выпустила по Украине более 2100 ракет, из них более 950 баллистических, а также 63 тысячи ударных дронов, из которых 7700 реактивных. Последние являются "особо опасным и разрушительным оружием".

"Россияне запускают реактивные "Шахеды" каждый час, каждый час по нашим городам, экономике, инфраструктуре", — продолжил Зеленский, отметив, что украинская боевая авиация противодействует этим угрозам круглосуточно.

Экономические проблемы как путь принуждения к миру

Выступая на сессии Генассамблеи ООН, украинский лидер акцентировал на том, что необходимо ограничить торговлю с Москвой, чтобы экономические проблемы заставили Путина прекратить войну:

"Когда у России есть деньги, она всегда говорит "нет" дипломатии — и это тоже своеобразное вето на мир. И когда кто-то в мире ослабляет санкции, ослабляет санкции против российских олигархов, это может сделать жизнь состоятельных россиян более комфортной, но также дает войне больше времени. Больше времени для Путина бросать бедных людей в зону смерти. Поэтому доходы России должны оставаться под ударом".

По его словам, сейчас дефицит российского бюджета больше, чем когда-либо, и большинство регионов РФ уже банкроты.

В преддверии зимы Россия продолжает атаковать украинскую энергосистему и отопление. Однако, предупредил Зеленский, Украина будет отвечать, чтобы сделать зиму болезненной и для России.

Сейчас, подчеркнул он, нашей стране нужны и дипломатия, и сила.

Напомним, накануне Зеленский поговорил с президентом США Дональдом Трампом на протяжении 40 минут.

Во время беседы они обсудили военную помощь Украине, шаги к завершению войны и энергетическое перемирие с РФ.

Также сообщалось, что 51 страна-член ООН призвала Россию к прекращению огня.