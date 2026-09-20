Дроны атакуют Москву и область: в Воронеже слышны взрывы, заметна работа ПВО (видео)

Ночью 20 сентября дроны атаковали ряд российских регионов. По сообщениям местных жителей, в Московской области и городе Воронеж слышны серии взрывов и пролеты групп дронов, а также работа ПВО.

Также о взрывах сообщалось в городах Воронеж и Подольск, где была слышна и видна работа местной ПВО. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

По сообщениям мониторинговых каналов, в Московской области и городе Воронеж местные жители слышали громкие взрывы и пролеты дронов. Также россияне жаловались на работу местной ПВО.

В настоящее время жители регионов РФ отмечают, что группы дронов движутся в сторону Москвы и области. Жители указанных регионов РФ продолжают сообщать о движении новых БПЛА в их областях.

Ранее Фокус сообщал об ударах по Новороссийску и Анапе. Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении ряда плавательных средств ВС РФ в указанных местах.

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Впоследствии стало известно, что дроны атаковали Каспийск в Дагестане. Недалеко от этого города находится ряд ключевых объектов, необходимых для военных нужд России.