Дроны атакуют Каспийск в Дагестане: сообщается о серии взрывов и пролетах дронов (видео)

В городе Каспийске (Республика Дагестан, РФ) местные жители сообщают о взрывах и действиях местной ПВО. Недалеко от этого города расположена целая серия ключевых объектов, необходимых для военных нужд России.

В настоящее время жители Каспийска фиксируют пролеты дронов и взрывы, которые связывают с действиями местных сил ПВО. Соответствующие кадры публикуют мониторинговые группы Exilenova+ и Supernova+.

Сообщается о многочисленных взрывах вблизи порта Каспийска, Дагестан. об этом сообщают мониторы Exilenova+

Согласно открытым источникам, известно, что в этой местности расположены порт, база ВМС РФ, а также нефтеналивные терминалы, которые Россия использует в военных целях. На данный момент точной информации о том, какой именно объект подвергается атаке, нет.

Российская местная администрация и оперативные штабы не сообщают о последствиях. Также остаётся без подтверждения информация о попаданиях и возгораниях, о которых заявляют местные жители.

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Ранее Фокус сообщал об ударах по Новороссийску и Анапе. Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении ряда плавательных средств ВС РФ в указанных местах.

Впоследствии стало известно, что БПЛА атаковали Краснодарский край и Сочи. По сообщениям местных жителей, в регионе слышны серии взрывов и пролеты групп дронов, а также поступают сведения о возникновении крупного пожара после попадания.