Дрони атакують Каспійськ у Дагестані: повідомляють про серію вибухів і прольоти дронів (відео)

В місті Каспійськ (Республіка Дагестан, РФ) місцеві мешканці повідомляють про вибухи та роботу місцевої ППО. Поблизу цього міста розташована низка ключових об'єктів для військових потреб Росії.

Наразі мешканці Каспійська фіксують проліт дронів і вибухи, які пов'язують з роботою місцевих сил ППО. Відповідні кадри публікують моніторингові пабліки Exilenova+ та Supernova+.

Повідомляється про численні вибухи поблизу порту Каспійська, Дагестан. заявляють монітори Exilenova+

За відкритими джерелами відомо, що в цій локації розташовані порт, база ВМС РФ, а також нафтоналивні термінали, які Росія використовує в воєнних цілях. Наразі точної інформації про те, який об'єкт перебуває під атакою — невідомо.

Російська місцева адміністрація та оперативні штаби не повідомляють про наслідки. Також залишається без підтвердження інформація про влучання та займання, як зайявляють місцеві мешканці.

Раніше Фокус повідомляв про удари по Новоросійську й Анапі. Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження низки плавзасобів ЗС РФ в згаданих локаціях.

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Згодом стало відомо, що БПЛА атакували Краснодарський край та Сочі. За повідомленнями місцевих, в регіоні чутно серії вибухів та прольоти груп дронів, а також є інформація про початок великої пожежі після влучання.