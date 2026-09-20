Дрони атакують Москву й область: у Воронежі лунають вибухи, помітно роботу ППО (відео)

Вночі 20 вересня дрони атакували низку російських регіонів. За повідомленнями місцевих, в Московській області та місті Вороніж чутно серії вибухів та прольоти груп дронів, а також роботу ППО.

Також про вибухи повідомлялося в містах Вороніж і Подольськ, де було чутно та видно роботу місцевої ППО. Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Московській області та місті Воронєж місцеві чули гучні вибухи та прольоти дронів. Також росіяни скаржилися на роботу місцевої ППО.

Наразі мешканці регіонів РФ зазначають, що групи дронів рухають в бік Москви та області. Мешканці РФ зазначених регіонів продовжують повідомляти про рух нових БПЛА в їх областях.

Раніше Фокус повідомляв про удари по Новоросійську й Анапі. Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про ураження низки плавзасобів ЗС РФ в згаданих локаціях.

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Згодом стало відомо, що дрони атакували Каспійськ у Дагестані. Поблизу цього міста розташована низка ключових об'єктів для військових потреб Росії.