Отказа не услышали: как в Москве отреагировали на слова Зеленского о визите "на ракете" (видео)

В Кремле заявили, что не слышали об отказе Владимира Зеленского приехать в Москву. Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отреагировал на вирусный ответ украинского президента российскому журналисту в Нью-Йорке.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского о возможном визите в Москву.

"Во-первых, Зеленский не отказывался от поездки в Москву. Я, по крайней мере, об этом не слышал. Сейчас он делает много заявлений в кулуарах Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Что касается прекращения огня, мы еще раз повторяем: мы открыты для мирного урегулирования. Мы считаем, что должны стремиться к миру, а не к временному перемирию", – заявил он.

Поводом для этой реакции стал короткий разговор 23 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Когда украинский президент с сопровождением проходил мимо журналистов, российский репортер из толпы выкрикнул вопрос: "Когда собираетесь в Москву?".

Видео дня

Зеленский, не задумываясь, ответил фразой "На ракете, бл*". Видео с этим моментом опубликовало медиа Clash Report, и запись мгновенно разлетелась по соцсетям, собрав волну одобрительных комментариев в украинском сегменте интернета.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли, что встреча Зеленского и Путина возможна только в Москве. Например, в январе этого года помощник российского диктатора Юрий Ушаков "приглашал" украинского лидера на переговоры в столицу РФ, уверяя, что безопасность во время визита будет гарантирована.

Сам Зеленский отказывался от таких поездок и вместо этого приглашал Путина в Киев, а также предлагал другое, "более приемлемое" место для личной встречи.

Кроме того, 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины говорил о "нулевом пациенте", терроре и о том, как поступать с Россией.