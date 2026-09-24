Відмови не почули: що в Москві відповіли на фразу Зеленського про візит "на ракеті" (відео)

У Кремлі заявили, що не чули відмови Володимира Зеленського приїхати до Москви. Так речник Путіна Дмитро Пєсков відреагував на вірусну відповідь українського президента російському журналісту в Нью-Йорку.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував слова Володимира Зеленського про можливий візит до Москви.

"По-перше, Зеленський не відмовлявся від приїзду до Москви. Я, принаймні, цього не чув. Він робить багато зараз заяв на полях Генеральної асамблеї в Нью-Йорку. Що стосується припинення вогню, ми ще раз повторюємо, ми відкриті до мирного процесу врегулювання. Ми вважаємо, що маємо прагнути до миру, а не до тимчасового перемир'я", – заявив він.

Приводом для цієї реакції стала коротка розмова 23 вересня в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Коли український президент із командою проходив повз журналістів, російський репортер вигукнув із натовпу запитання: "Коли збираєтеся до Москви?".

Видео дня

Зеленський, не зупиняючись, відповів фразою "На ракеті, бл*". Відео з цим моментом оприлюднило медіа Clash Report, і запис миттєво розлетівся соцмережами, зібравши хвилю схвальних коментарів в українському сегменті інтернету.

Нагадаємо, у Кремлі неодноразово повторювали, що зустріч Зеленського й Путіна можлива лише в Москві. Приміром, у січні цього року помічник російського диктатора Юрій Ушаков "запрошував" українського лідера на переговори до столиці РФ, запевняючи, що безпеку під час візиту гарантують.

Сам Зеленський від таких поїздок відмовлявся і натомість кликав Путіна до Києва, а також пропонував інше, "більш прийнятне" місце для особистої зустрічі.

Крім того, 23 вересня на Генасамблеї ООН український президент говорив про "нульового пацієнта", терор і те, що робити з Росією.