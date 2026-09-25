Четверо загиблих, багато поранених: РФ вдарила по дата-центру у Солом'янському районі (відео)

Вдень 25 вересня російська терористична армія завдала удару безпілотником по офісній будівлі в Солом'янському районі столиці.

В результаті атаки, як уже відомо, четверо людей загинули, а семеро, серед яких одна дитина, отримали поранення, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В результаті вибухової хвилі у будівлі вибило вікна та пошкоджено фасад. На парковці поруч загорілися автомобілі. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Зараз на місці події продовжують працювати всі екстрені служби.

За інформацією ЗМІ, у будівлі, яка зазнала удару, розташований провайдер Datagroup. У компанії підтвердили атаку на дата-центр, наголосивши, що співробітники не постраждали.

"Дані клієнтів збережено, і всі сервіси продовжують працювати з резервних майданчиків. Ми подбали про резервування інфраструктури, тому навіть після пошкодження дата-центру продовжуємо забезпечувати роботу сервісів", — йдеться у заяві.

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Наразі фахівці оцінюють збитки та працюють над відновленням інфраструктури.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий варварський обстріл Києва. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та постраждалих.

За його словами, окрім дата-центру, ворог завдавав ударів дронами по складу, який використовує "Макдональдс".

"Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, дата-центри, інтернет-провайдери — все звичайне життя для Росії є просто мішенню. Все це позначається на можливості людей залишатися на зв’язку, навчатися, працювати. Важливо, щоб світ відреагував на все це і щоб Росія відчула відповідь на свій терор. Наша далекобійність і санкції світу мають об’єднано працювати саме на це — конкретні наслідки для Росії", — написав політик.

Наслідки атаки на дата-центр у Києві Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Тим часом конгресно-виставковий центр "Парковий", який ЗС РФ атакували двома днями раніше, оголосив про тимчасове призупинення роботи. Як повідомлялося, ціллю удару ворога міг стати дата-центр, розташований у КВЦ.

Наразі проводиться експертна оцінка пошкоджень.

Зазначимо, що Росія дедалі частіше завдає ударів по дата-центрах та вузлах зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без інтернету. Компанія заявила, що перенесе ядро мережі в інше місце.

Атака також зачепила MiroHost і Cityhost: український дата-центр, де розміщувалися потужності MiroHost, було знищено, а Cityhost втратив частину обладнання та почав розгортати резервні копії на серверах за кордоном.

Це вже не перший подібний випадок. 23 вересня через пошкодження дата-центрів частина абонентів у Києві залишилася без інтернету, а провайдери "Паутина" та UTELS проводили аварійно-відновлювальні роботи. Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попереджав, що Росія вже кілька тижнів системно атакує дата-центри та вузли зв’язку.

Поки експерти запевняють, що удари по дата-центрах хоч і є відчутними, але не здатні повністю залишити українців без зв’язку та інтернету, у Луцьку вже перестали працювати електронні табло на зупинках громадського транспорту.

На думку військового аналітика Олександра Коваленка, удари по дата-центрах мають мінімальний військовий сенс, однак у таких діях проглядається певна логіка.

Він припускає, що Росія, атакуючи ці об’єкти, намагається дестабілізувати передачу інформації, порушити роботу системи оповіщення, вивести з ладу військову ІТ-інфраструктуру, порушити стабільність української економіки та управління, а також завдати максимальних руйнувань будівлям, де розміщується безліч офісів і компаній.

17 вересня російський удар по Київській області знову зачепив телекомунікаційну компанію "Київстар", яка обслуговує близько 22 млн абонентів.