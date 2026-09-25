Четверо погибших, много раненых: РФ ударила по дата-центру в Соломенском районе (видео)

Днем 25 сентября российская террористическая армия нанесла удар беспилотником по офисному зданию в Соломенском районе столицы.

В результате атаки уже известно о четырех погибших, семь человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывной волной в здании выбиты окна и поврежден фасад. На парковке рядом загорелись авто. Спасатели оперативно потушили огонь. Сейчас на месте продолжают работать все экстренные службы.

По информации СМИ, в здании, которое подверглось удару, расположен провайдер Datagroup. В компании подтвердили атаку на дата-центр, подчеркнув, что сотрудники не пострадали.

"Клиентские данные сохранены, и все сервисы продолжают работать с резервных площадок. Мы позаботились о резервировании инфраструктуры, поэтому даже после повреждения дата-центра продолжаем обеспечивать работу сервисов", — говорится в заявлении.

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Сейчас специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением инфраструктуры.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной варварский обстрел Киева. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

По его словам, кроме дата-центра, враг бил дронами по складу, используемому "Макдональдсом".

"Ударный дрон против обычных продуктов. Россияне постоянно расширяют свою эскалационную операцию: американский и другой бизнес, дата-центры, провайдеры интернета – вся обычная жизнь для России просто мишень. Все это сказывается на возможностях людей быть на связи, учиться, работать. Важно, чтобы ответ мира на все это был и чтобы Россия чувствовала ответ на свой террор. Наша дальнобойность и санкции мира должны объединено работать именно на это – конкретные последствия для России", — написал политик.

Последствия атаки на дата-центр в Киеве Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Тем временем конгрессно-выставочный центр "Парковый", который ВС РФ атаковали двумя днями ранее, заявил о временной приостановке работы. Как сообщалось, целью удара врага мог стать дата-центр, расположенный в КВЦ.

Сейчас проводится экспертная оценка повреждений.

Отметим, что Россия все чаще наносит удары по дата-центрам и узлам связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без интернета. Компания заявила, что перенесет ядро сети на другую локацию.

Атака затронула также MiroHost и Cityhost: украинский дата-центр, где были размещены мощности MiroHost, уничтожен, а Cityhost потерял часть оборудования и начал развертывать резервные копии на серверах за рубежом.

Это уже не первый подобный случай. 23 сентября, из-за повреждений дата-центров часть абонентов в Киеве осталась без интернета, а провайдеры "Паутина" и UTELS проводили аварийно-восстановительные работы. Представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков предупреждал, что Россия уже несколько недель системно атакует дата-центры и узлы связи.

Пока эксперты уверяют, что удары по дата-центрам хоть и чувствительны, но не способны полностью оставить украинцев без связи и интернета, в Луцке уже перестали работать электронные табло на остановках общественного транспорта.

По мнению военного аналитика Александра Коваленко, удары по дата-центрам имеют минимальный военный смысл, однако логика в таких действиях просматривается.

Он предполагает, что Россия, атакуя эти объекты, пытается дестабилизировать передачу информации, внести нарушения в систему оповещения, вывести из строя военную IT-инфраструктуру, нарушить устойчивость украинской экономики и управления, а также нанести максимальные разрушения зданиям, где размещаются множество офисов и компаний.

17 сентября российский удар по Киевской области вновь затронул телекоммуникационную компанию "Киевстар", которая обслуживает около 22 млн абонентов.