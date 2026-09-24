Удары по дата-центрам: в Киеве без интернета остались клиенты сразу нескольких провайдеров

После ночной атаки на Киев без интернета остались абоненты в центре столицы: провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети. Также пострадали MiroHost и Cityhost.

Интернет-провайдер Etherlink, обслуживающий клиентов в центральной части Киева, сообщил о проблемах с услугами после российской атаки, пишет dev.ua. В чате службы поддержки компании 24 сентября сообщили, что пострадал основной узел сети.

"Из-за повреждения основного узла интернет в настоящее время недоступен. Ядро сети будет перенесено в другое место, сейчас ведём поиск подходящего местоположения. Сроки восстановления пока неизвестны. Как только появится точная информация, сообщим дополнительно. Благодарим за понимание", – говорится в сообщении.

Позже, в 10:20, в компании уточнили, что работу сети планируют возобновить в течение следующего дня.

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Атака затронула не только Etherlink. Как рассказал dev.ua основатель MiroHost и глава Internet Invest Александр Ольшанский, украинский дата-центр, в котором размещались мощности хостинг-провайдера, был уничтожен. Сроки восстановления пока назвать не могут. В то же время около 90% клиентов MiroHost работают за рубежом, поэтому для них сервисы функционируют в обычном режиме.

Проблемы возникли и у хостинг-провайдера Cityhost, который потерял часть оборудования в одном из киевских дата-центров и теперь развертывает резервные копии на серверах за рубежом.

Напомним, что Etherlink предоставляет услуги широкополосного интернета, IPTV и другие цифровые сервисы частным и корпоративным клиентам в Киеве и Вышгороде. Компания работает через ООО "Джей Ди Групп", зарегистрированное в столице в 2016 году.

Ранее представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков предупреждал, что Россия уже третью неделю подряд систематически наносит удары по дата-центрам и узлам связи. Из-за этого привычные сервисы могут не работать по полдня, поэтому стоит иметь при себе наличные деньги и распечатанные документы.

Кроме того, 23 сентября часть абонентов в Киеве осталась без интернета из-за повреждения дата-центров, а провайдеры "Паутина" и UTELS сообщали, что аварийные бригады восстанавливают сеть.

Кроме того, 17 сентября российский удар по Киевской области вновь затронул "Киевстар", который обслуживает около 22 млн абонентов.