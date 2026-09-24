Россия третью неделю бьет по дата-центрам: эксперт предупредил украинцев о последствиях

Россия уже третью неделю подряд систематически атакует украинские дата-центры и узлы связи. Из-за этого привычные сервисы могут не работать по полдня, поэтому стоит иметь при себе наличные и распечатанные документы, предупреждает представитель пункта обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков.

С начала сентября российская армия целенаправленно наносит удары по дата-центрам и узлам связи в Украине. Об этом предупредил представитель точки обмена интернет-трафиком Анатолий Фроленков в комментарии "Суспільному".

По его словам, специалисты по связи пытаются поддерживать сеть в рабочем состоянии, однако последствия атак уже ощутимы. На прошлой неделе на несколько часов приостановилась работа одного из системных банков. Правда, тогда причина заключалась не столько в связи, сколько в том, что учреждение развертывало свои серверы в Варшаве.

Фроленков прогнозирует, что атаки на дата-центры и центры связи будут продолжаться и в дальнейшем. Сейчас враг всерьёз взялся за Киев, начав с крупнейших точек обмена трафиком, а впоследствии удары могут перекинуться на западные регионы.

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Из-за этого привычные онлайн-сервисы могут не работать по полдня. Чтобы не оказаться в безвыходной ситуации, специалист советует всегда иметь при себе наличные и распечатанные документы.

Напомним, это уже не первый сбой связи. 23 сентября часть абонентов в Киеве осталась без интернета из-за повреждения дата-центров, а провайдеры "Паутина" и UTELS сообщили, что аварийные бригады восстанавливают оборудование и сеть.

Кроме того, 17 сентября российский удар по Киевской области вновь затронул "Киевстар", обслуживающий около 22 млн абонентов. Тогда речь шла о последствиях атаки для жителей столицы и области.

Кроме того, ранее армия РФ обстреляла здание "Киевстар", и компания рассказала Фокусу о последствиях удара.