Росія третій тиждень б'є по дата-центрах: експерт попередив українців про наслідки

Росія третій тиждень поспіль системно атакує українські дата-центри та вузли зв'язку. Через це звичні сервіси можуть не працювати по пів дня, тож варто мати при собі готівку й роздруковані документи, попереджає представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков.

Від початку вересня російська армія цілеспрямовано б'є по дата-центрах і вузлах зв'язку в Україні. Про це попередив представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков в коментарі "Суспільному".

За його словами, зв'язківці намагаються утримувати мережу в робочому стані, проте наслідки ударів уже відчутні. Минулого тижня на кілька годин зупинилася робота одного із системних банків. Щоправда, тоді причина була не стільки в зв'язку, скільки в тому, що установа розгортала свої сервери у Варшаві.

Фроленков прогнозує, що атаки на дата-центри та центри зв'язку триватимуть і надалі. Зараз ворог серйозно взявся за Київ, почавши з найбільших точок обміну трафіком, а згодом удари можуть перекинутися на західні регіони.

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Через це звичні онлайн-сервіси можуть не працювати по пів дня. Щоб не опинитися в безвиході, фахівець радить завжди мати при собі готівку та роздруковані документи.

Нагадаємо, це вже не перший удар по зв'язку. 23 вересня частина абонентів у Києві залишилася без інтернету через пошкодження дата-центрів, а провайдери "Павутина" та UTELS повідомили, що аварійні бригади відновлюють обладнання й мережу.

Також 17 вересня російський удар по Київщині знову зачепив "Київстар", який обслуговує близько 22 млн абонентів. Тоді йшлося про наслідки атаки для мешканців столиці та області.

Крім того, раніше армія РФ атакувала будівлю "Київстар", і компанія розповіла Фокусу про наслідки удару.