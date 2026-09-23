У Києві перебої з інтернетом після обстрілу: пошкоджено дата-центри двох провайдерів

Частина абонентів у Києві залишилася без інтернету через пошкодження дата-центрів. Провайдери "Павутина" та UTELS повідомили, що аварійні бригади вже відновлюють обладнання й мережу.

У Києві зник інтернет у частини користувачів після пошкодження дата-центрів. Про масштабну аварію повідомили провайдери "Павутина" та UTELS. Їхні аварійні бригади вже працюють на місці та відновлюють обладнання і мережу.

Компанія "Павутина" написала у своєму Telegram-каналі, що один із дата-центрів постраждав унаслідок ворожого обстрілу, тож частина абонентів наразі може залишатися без зв'язку:

"Маємо масштабну аварію. Через ворожий обстріл було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина наших абонентів наразі може залишатися без зв'язку. Наші фахівці роблять усе можливе, щоб повернути зв'язок максимально швидко. Просимо трохи терпіння та дякуємо за розуміння. Ми на зв'язку й повідомимо додатково, щойно матимемо нову інформацію".

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Точних термінів відновлення провайдери поки не називають і обіцяють повідомити, щойно з'явиться нова інформація.

Нагадаємо, 17 вересня російський удар по Київській області знову зачепив телекомунікаційну компанію "Київстар", яка обслуговує близько 22 млн абонентів. Тоді розповідали про наслідки атаки для мешканців столиці та області.

Також раніше армія РФ атакувала будівлю "Київстар". Компанія розповіла Фокусу про наслідки удару.