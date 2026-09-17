РФ влучила по обладнанню "Київстар": які наслідки нового удару

17 вересня через російський обстріл знов постраждала телекомунікаційна компанія "Київстар", яка обслуговує близько 22 млн абонентів. Удар стався у Київській області. Що відомо про наслідки атаки для компанії для жителів столиці та області?

Інформація про наслідки чергового удару РФ вдень 17 вересня з'явилась на сторінці Facebook компанії "Київстар". Вказано, що внаслідок російського обстрілу Київської області отримала пошкодження будівля з обладнанням. Наголошується, що працівники не постраждали й що зв'язок не постраждав.

Київ та Київська область з опівночі 17 вересня близько семи разів чули сигнал повітряної тривоги: вночі було попередження про загрозу балістики та реактивних дронів РФ, зранку до опівдні — наліт БпЛА. Компанія не деталізувала, коли саме будівля з обладнанням постраждала від російського обстрілу.

Обстріл Києва — удар РФ по "Київстар" 17 вересня Фото: Скриншот

Під дописом компанії з'явилась низка співчутливих коментарів, серед них — від мережі NOVUS, яка також потрапляла під російський обстріл.

Обстріл Києва — коментарі щодо удару РФ по "Київстар" 17 вересня Фото: Скриншот

ДСНС та "Київстар" поки не публікували фото- чи відеоматеріалів з місця удару ЗС РФ у Київській області 17 вересня.

Попередній випадок, коли РФ влучила по будівлі "Київстару", стався 11 вересня: люди та зв'язок не постраждали.

Обстріл Києва — що відомо про удар 17 вересня

Військова адміністрація столиці та столичного регіону, і також Повітряні сили та місцеві пабліки, інформували про перебіг обстрілу Києва та області. Київська ОВА близько 9:48 повідомила про роботу засобів ППО, а київські пабліки — про стовп диму посеред міста між багатоповерхівками. Тим часом з'явилась заява глави Київської ОВА Тимура Ткаченка, який написав про ранкову атаку дронів РФ у Броварському районі. Також вказано, що на місці удару пошкоджено склад і почалась пожежа, яке почали гасити рятувальники.

"Загиблих та постраждалих немає. Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", — написав посадовець.

Крім того, Ткаченко інформував про нічний наліт РФ, коли по українцях летіли дрони та балістика. Була загроза для чотирьох районів Київщини — для Обухівського, Броварського, Фастівського та Бучанського.

"Загалом пошкоджено 33 об’єкти. Найбільше — у Броварському районі — 14, та Фастівському — 10. На щастя, загиблих і постраждалих немає.", — ідеться у дописі глави ОВА.

Водночас моніторинг повітря виявив погіршення у Броварському районі, попередила військова адміністрація зранку 17 вересня. З'ясувалось, що основне забруднення — від дрібнодисперсного пилу (не від відходів згорання).

Зазначимо, зранку 17 вересня Фокус писав про наслідки нічного обстрілу Києва та України. Згідно з даними Повітряних сил, росіяни запустили невказану кількість ракет "Оникс" та "Искандер-М"/С-400/KN-23, чотири ракети "Калибр", 10 "Бандеролей"/"Дань-Т", 157 дронів різних типів (половина — реактивні). Основні напрямки атаки — Київщина, Одещина та Запоріжжя. Підсумки роботи ППО — збили сім з 10 "Бандеролей" (ефективність 70%) та 124 зі 157 БпЛА (80%). Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, постраждали 20 людей, були пожежі та руйнування, під удар потрапив "Київводоканал".

Нагадуємо, увечері 16 вересня стало відомо про удар РФ по складу реквізиту студії "Квартал-95": ДСНС показала наслідки пожежі.