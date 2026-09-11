ЗС РФ атакували будівлю "Київстар": у компанії розповіли про наслідки, — Фокус

Президент України повідомив про чергову хвилю цілеспрямованих ударів по цивільних об'єктах столиці, зокрема будівлі "Київстар", та кількох областях країни, наголосивши на необхідності термінового посилення протиповітряної оборони.

Володимир Зеленський заявив, що російська ескалація за допомогою реактивних "Шахедів" поступово набуває все більш терористичного характеру. За його словами, протягом дня росіяни цілеспрямовано били по заправних станціях у Києві, і лише від цих ударів за добу загинуло двоє людей. Посадовець висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Глава держави повідомив, що ще дев'ятеро людей постраждали внаслідок атак, серед них – рятувальник, якого поранило через повторний удар по тій самій локації. Крім заправок, ворог влучив і в будівлю компанії "Київстар". За словами президента, атаки тривали від самого ранку й зачепили одразу кілька регіонів – Київщину, Кіровоградщину, Дніпровщину, Одещину, Донеччину, Херсонщину, Харківщину та Миколаївщину.

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Зеленський наголосив, що не можна просто спостерігати, як Росія вдосконалює свій "репертуар вбивств". На його переконання, зараз необхідно максимально зосередитися на прикритті неба, пошуку рішень для захисту цивільного населення та масштабуванні протидії російським дронам. Зеленський подякував усім, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи протиповітряної оборони необхідними ракетами, підкресливши, що саме це щодня рятує людські життя.

Офіційний коментар "Київстару"

У компанії відреагували на заяву президента про пошкодження їхньої будівлі. Коментар щодо ситуації надали Фокусу:

"Справді, сьогодні, 11 вересня, внаслідок вражої атаки було пошкоджено офіс інженерної команди "Київстар" у Києві. Співробітники компанії не постраждали, безпека людей для нас безумовний пріоритет. Ушкодження будівлі не вплинули на працездатність мережі, і команда зараз працює над оцінкою наслідків і координацією подальших дій", – розповіли у "Київстарі".

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2026 року мобільний оператор "Київстар" припинив роботу сервісу поповнення рахунку через комбінацію *134# та голосове меню за номером 899.

Також відомо, що Шевченківський районний суд Києва відмовив клієнтці "Київстару", яка вимагала 50 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди, повернення старого тарифу та поновлення номера – жінка стверджувала, що її без згоди перевели на контрактне обслуговування, а згодом відключили номер.