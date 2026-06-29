Більше не працюватиме: "Київстар" закриває один із способів поповнення рахунку

З 1 липня 2026 року мобільний оператор "Київстар" припиняє роботу сервісу поповнення рахунку через комбінацію *134# та голосове меню за номером 899.

Про це повідомили у “Київстарі”.

Компанія пояснює це тим, що сервіс втратив актуальність. У компанії зазначили, що закривають сервіс “Мобільний платіж”, оскільки абоненти дедалі частіше користуються сучасними цифровими способами поповнення рахунку.

“Ми оновлюємо способи поповнення рахунку та закриваємо ті, що наша внутрішня аналітика визначає як неактуальні, адже наші абоненти вибирають для поповнення доступні сучасні цифрові сервіси”, — повідомили в компанії.

Найбільше зміни торкнуться абонентів, які звикли поповнювати рахунок без мобільного застосунку або особистого кабінету. Після відключення сервісу їм доведеться користуватися іншими способами оплати.

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У "Київстарі" рекомендують поповнювати рахунок без комісії через застосунок “Мій Київстар”. Також це можна зробити на офіційному сайті оператора, у банківських застосунках та через інші платіжні сервіси.

Раніше експерти проєкту BRAMA повідомляли про нову хвилю фішингових атак в Україні. Шахраї розсилають повідомлення нібито від імені операторів Vodafone, Lifecell і “Київстар”, обіцяючи компенсацію в розмірі 2500 гривень. Насправді вони заманюють користувачів на підроблені сайти, щоб викрасти банківські дані або отримати доступ до SIM-карт.

Також нагадаємо, що в лютому 2026 року “Київстар” повідомив про придбання 100% акцій сервісу пошуку та бронювання ліків Tabletki. За інформацією ЗМІ, сума угоди становила 160 мільйонів доларів. Перед цим Антимонопольний комітет України надав оператору дозвіл на купівлю компанії-власника торгової марки Tabletki, а сам “Київстар” подавав відповідні заявки кілька разів.