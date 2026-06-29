Больше не будет работать: "Киевстар" закрывает один из способов пополнения счета

С 1 июля 2026 года мобильный оператор "Киевстар" прекращает работу сервиса пополнения счета с помощью комбинации *134# и голосового меню по номеру 899.

Об этом сообщили в "Киевстаре".

Компания объясняет это тем, что сервис утратил актуальность. В компании отметили, что закрывают сервис "Мобильный платеж", поскольку абоненты всё чаще пользуются современными цифровыми способами пополнения счета.

"Мы обновляем способы пополнения счета и закрываем те, которые наша внутренняя аналитика определяет как неактуальные, ведь наши абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", — сообщили в компании.

Больше всего изменения коснутся абонентов, которые привыкли пополнять счет без мобильного приложения или личного кабинета. После отключения сервиса им придется пользоваться другими способами оплаты.

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В "Киевстаре" рекомендуют пополнять счет без комиссии через приложение "Мой Киевстар". Также это можно сделать на официальном сайте оператора, в банковских приложениях и через другие платежные сервисы.

Ранее эксперты проекта BRAMA сообщали о новой волне фишинговых атак в Украине. Мошенники рассылают сообщения якобы от имени операторов Vodafone, Lifecell и "Киевстар", обещая компенсацию в размере 2500 гривен. На самом деле они заманивают пользователей на поддельные сайты, чтобы похитить банковские данные или получить доступ к SIM-картам.

Также напомним, что в феврале 2026 года "Киевстар" сообщил о приобретении 100 % акций сервиса поиска и бронирования лекарств Tabletki. По данным СМИ, сумма сделки составила 160 миллионов долларов. До этого Антимонопольный комитет Украины выдал оператору разрешение на покупку компании-владельца торговой марки Tabletki, а сам "Киевстар" подавал соответствующие заявки несколько раз.