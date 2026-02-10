"Киевстар" купил Tabletki.ua: названа сумма сделки

Крупнейший украинский телекомуникационный оператор "Киевстар" купил 100% акций онлайн-платформы по поиску и бронированию лекарств Tabletki.ua.

О сделке сообщила пресс-служба оператора в соцсетях.

"Цифровое здоровье — одно из стратегических направлений развития для "Киевстар". После завершения сделки мы вместе сможем сделать цифровые медицинские услуги более доступными и удобными для большего количества людей", — говорится в сообщении.

По информации "Экономической правды", согласованная стоимость сделки составляет $160 млн.

Tabletki.ua — сервис для поиска и бронирования лекарств, которым ежемесячно пользуются 10 млн человек. Платформа сотрудничает с более чем 14 000 аптек по всей Украине и по данным 2025 года обеспечивали 14 миллионов онлайн-заказов ежемесячно.

29 января Антимонопольный комитет Украины одобрил заявку "Киевстара" на приобретение ООО "МТПК", владеющей торговой маркой Tabletki.

Компания подавала три заявки на покупку сервиса, первую в ноябре 2024 года, вторую — 14 февраля 2025 года, пишет DOU.

Первую заявку АМКУ вернул, поскольку она не отвечала требованиям "Положения о порядке рассмотрения заявлений и дел о концентрации хозяйствующих субъектов".

Третья заявка от "Киевстар" была подана в АМКУ 7 июля 2025 года.

В августе 2022 года оператор приобрел контрольную долю (69,99%) в медицинской платформе Helsi. В декабре 2024 года оператор подал заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение сервиса Uklon, а уже 6 февраля АМКУ одобрил сделку. Ее оценивают в $40-80 млн.

Напомним, украинские операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар" рассматривают вариант с объединением. Для этого сейчас поступила заявка на объединение башенных бизнесов в Антимонопольный комитет Украины.

Также сообщалось, что 21 января в 9 областях инфраструктура "Киевстара" была отключена от электроснабжения на 40-60%, а в некоторых регионах инфраструктура компании оказалась в полном блэкауте.