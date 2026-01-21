Проблемы с "Киевстар": в 9 областях инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%

А в некоторых регионах инфраструктура компании оказалась в полном блэкауте. Но директор компании утверждает, что в этих условиях только 10% сети не работает.

Об этом директор компании "Киевстар" Александр Комаров рассказал на панельной дискуссии в Ukraine House Davos, организованной Фондом Виктора Пинчука. Видеозапись была обнародована рядом СМИ, в частности "Новини.LIVE"

Комаров признал, что ситуация очень сложная и сейчас в компании они рассматривают сеть "Киевстар" как систему поставки электроэнергии по всей стране.

"У нас 16,5 тысяч объектов, технических площадок, подключенных к электросети. Чтобы вы понимали, сейчас в девяти областях наша инфраструктура отключена от электроснабжения на 40-60%. Поэтому в некоторых регионах, по нашей внутренней классификации, мы в полном блэкауте — более 50% технической инфраструктуры без электричества. Но при этом менее 10% нашей сети не работает", — рассказал Комаров.

По его словам, это "невероятный" результат.

"Итак, из 16,5 тысяч площадок, знаете, есть одна... чуть больше 1000 площадок фактически не работают из-за текущей ситуации. И я считаю, что это огромная эволюция с 2024 по 2026 год, с инвестициями в сотни миллионов, с мобилизацией наших работников, с новыми процессами. Поэтому сейчас Киевстар может только собственными ресурсами удвоить количество инженеров, мобилизованных для работы во время незапланированных отключений", — сказал он.

Директор "Киевстара" отметил, что во время незапланированных отключений может мобилизовать более 2000 человек, чтобы поддерживать сеть. А комбинация батарей, генераторов и сторонних поставщиков дает уверенность, что даже в самой сложной ситуации компания может обеспечить 30-40% работоспособности сети. И они работают с Минцифры, чтобы улучшить ситуацию.

"В сотрудничестве мы стремимся увеличить это с нынешних 25-30%, которые мы обязаны обеспечивать, до 50, 60 и даже 70% в некоторых регионах. Это, пожалуй, одно из важнейших направлений нашей работы с начала войны", — сказал Комаров.

Ранее в "Киевстаре" анонсировали повышение цен на свои услуги, объясняя это необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях отключений света.

