Цены вырастут уже в декабре: один из операторов связи в Украине повышает тарифы

В компании "Киевстар" объяснили повышение цен необходимостью поддерживать устойчивость сети в условиях отключений света. Обновление условий тарифных планов начнется с 18 декабря и продлится до первых месяцев 2026 года.

"Это решение обусловлено ростом стоимости ключевых ресурсов, в частности электроэнергии для предприятий, которая в вечерние пиковые часы подорожала на 60%. Из-за частых отключений электроэнергии также существенно увеличилась потребность в топливе для генераторов и логистики. В ноябре 2025 года объемы потребления топлива выросли более чем в 7,5 раз по сравнению с летним периодом. Такие расходы критически важны, чтобы круглосуточно поддерживать стабильность сети", — пояснили в "Киевстар" 2 декабря.

Условия тарифов начнут обновлять с 18 декабря, и процесс продлится до начала 2026 года. С 1 января и в течение нескольких месяцев после изменятся условия и для некоторых контрактных, бизнес-тарифов.

В "Главком" уточнили, что с 18 декабря цены вырастут:

на "Love UA База" — со 150 до 200 грн/месяц;

на "Love UA Безлим 2024" — с 225 до 300 грн/месяц;

на "Love UA Песня 2024" — с 250 до 300 грн/месяц;

на "Love UA Свет 2024" — с 200 до 260 грн/месяц;

на "Love UA Свет 2024" (с суперсилой Экономия) — со 150 до 200 грн/месяц;

на "Love UA Свобода 2024" — со 125 до 190 грн/месяц.

В Vodafone сообщили, что с 23 декабря обновляют условия для большинства абонентов. Теперь их тарифами можно будет пользоваться в странах ЕС "как дома", но стоимость не изменится.

В lifecell поднимали цены на некоторые тарифы для корпоративных клиентов с 1 ноября. О новой волне повышения цен пока не сообщалось.

Напомним, с 1 декабря "Новая почта" повысила цены и ввела новые доплаты. В частности, стоимость доставки посылок по городу вырастет до 100 грн при весе до 10 килограммов, а между отделениями — до 120 грн.

На фоне этой новости появились слухи, тарифы на отправку посылок увеличит и "Укрпочта". Руководитель компании Игорь Смелянский успокоил украинцев, что менять цены не планируют.