Ціни зростуть вже у грудні: один з операторів зв'язку в Україні підвищує тарифи

У компанії "Київстар" пояснили підвищення цін необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах відключень світла. Оновлення умов тарифних планів розпочнеться з 18 грудня і триватиме до перших місяців 2026 року.

"Це рішення зумовлене зростанням вартості ключових ресурсів, зокрема електроенергії для підприємств, яка у вечірні пікові години здорожчала на 60%. Через часті відключення електроенергії також істотно збільшилася потреба в паливі для генераторів і логістики. У листопаді 2025 року обсяги споживання палива зросли більш ніж у 7,5 разів, порівняно з літнім періодом. Такі витрати є критично важливими, аби цілодобово підтримувати стабільність мережі", — пояснили у "Київстар" 2 грудня.

Умови тарифів почнуть оновлювати з 18 грудня, і процес триватиме до початку 2026 року. З 1 січня і впродовж кількох місяців після зміняться умови й для деяких контрактних, бізнес-тарифів.

У "Главком" уточнили, що з 18 грудня ціни зростуть:

на "Love UA База" — зі 150 до 200 грн/місяць;

на "Love UA Безлім 2024" — з 225 до 300 грн/місяць;

на "Love UA Пісня 2024" — з 250 до 300 грн/місяць;

на "Love UA Світло 2024" — з 200 до 260 грн/місяць;

на "Love UA Світло 2024" (з суперсилою Економія) — зі 150 до 200 грн/місяць;

на "Love UA Свобода 2024" — зі 125 до 190 грн/місяць.

У Vodafone повідомили, що з 23 грудня оновлюють умови для більшості абонентів. Тепер їхніми тарифами можна буде користуватися в країнах ЄС "як вдома", але вартість не зміниться.

У lifecell підіймали ціни на деякі тарифи для корпоративних клієнтів з 1 листопада. Про нову хвилю підвищення цін наразі не повідомлялося.

Нагадаємо, з 1 грудня "Нова пошта" підвищила ціни та запровадила нові доплати. Зокрема, вартість доставки посилок по місту зросте до 100 грн при вазі до 10 кілограмів, а між відділеннями — до 120 грн.

На тлі цієї новини з’явились чутки, тарифи на відправлення посилок збільшить й "Укрпошта". Керівник компанії Ігор Смілянський заспокоїв українців, що змінювати ціни не планують.