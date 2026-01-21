Проблеми із "Київстар": в 9 областях інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%

А в деяких регіонах інфраструктура компанії опинилась у повному блекауті. Але директор компанії стверджує, що за цих умов лише 10% мережі не працює.

Про це директор компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів на панельній дискусії в Ukraine House Davos, організованій Фондом Віктора Пінчука. Відеозапис був оприлюднений низкою ЗМІ, зокрема "Новини.LIVE"

Комаров визнав, що ситуація дуже складна і зараз в компанії вони розглядають мережу "Київстар" як систему постачання електроенергії по всій країні.

"У нас 16,5 тисяч об'єктів, технічних майданчиків, підключених до електромережі. Щоб ви розуміли, зараз у дев'яти областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті — понад 50% технічної інфраструктури без електрики. Але при цьому менше 10% нашої мережі не працює", - розповів Комаров.

За його словами, це "неймовірний" результат.

"Отже, з 16,5 тисяч майданчиків, знаєте, є один... трохи більше 1000 майданчиків фактично не працюють через поточну ситуацію. І я вважаю, що це величезна еволюція з 2024 по 2026 рік, з інвестиціями в сотні мільйонів, з мобілізацією наших працівників, з новими процесами. Тож наразі Київстар може лише власними ресурсами подвоїти кількість інженерів, мобілізованих для роботи під час незапланованих відключень", - сказав він.

Директор "Київстару" зауважив, що під час незапланованих відключень може мобілізувати понад 2000 людей, щоб підтримувати мережу. А комбінація батарей, генераторів і сторонніх постачальників дає впевненість, що навіть у найскладнішій ситуації компанія може забезпечити 30-40% працездатності мережі. І вони працюють із Мінцифри, аби покращити ситуацію.

"У співпраці ми прагнемо збільшити це з нинішніх 25-30%, які ми зобов'язані забезпечувати, до 50, 60 і навіть 70% у деяких регіонах. Це, мабуть, один із найважливіших напрямків нашої роботи з початку війни", - сказав Комаров.

Раніше у "Київстарі" анонсували підвищення цін на свої послуги, пояснюючи це необхідністю підтримувати стійкість мережі в умовах відключень світла.

