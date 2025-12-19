Як прискорити мобільний інтернет на Android-смартфоні: два прості способи

Прикро, коли на смартфоні потрібно відкрити веб-сайт, додаток або швидко завантажити файл, але не виходить через повільний інтернет. Є кілька хитрощів, які допоможуть у цьому випадку.

Швидкість роботи інтернету особливо важлива під час відключень світла, якщо Wi-Fi не працює. Фокус дізнався про два способи, як можна її підвищити.

Режим польоту

Найпростіший із двох описаних способів. Режим польоту відключає передачу радіочастотних сигналів, щоб вони не створювали перешкоди обладнанню літаків.

Під час увімкнення режиму польоту, а робиться це одним натисканням, система Android вимикає Wi-Fi, Bluetooth і стільниковий зв'язок на смартфоні. Це налаштування може бути дуже корисним, якщо мобільний інтернет працює повільно.

Смартфони підключаються до базових станцій стільникового зв'язку для отримання сигналу. Під час переміщення він може обирати не найоптимальнішу вишку, що буває пов'язано із зовнішніми факторами, такими як перевантаження мережі через високу інтенсивність використання інтернету. Якщо ввімкнути режим польоту на кілька секунд, а потім вимкнути його, то телефон встановить нове з'єднання зі станцією, яка забезпечує найсильніший сигнал, що призведе до швидшого інтернету.

Кнопку режиму польоту зазвичай легко знайти в меню швидкого доступу Android. Вона позначена значком літака, а під ним може бути напис "режим польоту".

Очищення кешу

Android зберігає в тимчасовому сховищі під назвою "кеш" дані вебсайтів або застосунків, такі як скрипти або зображення. Це дає їм змогу швидше завантажуватися під час наступного запуску, адже не потрібно качати все з нуля.

Згодом кеш-дані накопичуються, а коли їх стає забагато — сповільнюють роботу системи або навіть спричиняють збої. Очищення кешу видаляє тимчасові файли, що може звільнити місце і прискорити роботу інтернету.

Очистити кеш можна в налаштуваннях інтернет-браузера. Потрібно знайти в меню розділ "Історія", і знайти там "Очистити кеш". У різних версій Android і браузерів інтерфейс із назвами можуть відрізнятися.

Користувачі Android також можуть очистити кеш окремих додатків, перейшовши в "Налаштування", а потім у "Додатки". Для цього потрібно натиснути на обраний застосунок, потім відкрити розділ "Сховище" і натиснути на кнопку очищення кешу.

Відеоінструкція з очищення кешу на Android

