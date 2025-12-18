4 правильні способи змусити старий Android-смартфон працювати краще, ніж новий (фото)

Кілька простих рішень можуть полегшити навантаження на будь-який Android-телефон, повернувши йому чутливість і чуйність, наче він щойно "з коробки".

Жодне із запропонованих рішень не потребуватиме зміни звичок використання смартфона. Дотримуючись цих рекомендацій, користувачі зможуть очищати кеш і періодично перевіряти фонові додатки для більш швидкої роботи Android, пише bgr.com.

Перезавантаження Android-телефону

Перезавантаження Android-пристрою може здатися найпростішим рішенням, але на ділі — це один із найефективніших способів запобігти сповільненню роботи телефону. Під час перезавантаження очищаються процеси, які можуть сповільнювати роботу гаджета, наприклад, фонові додатки, які некоректно закрилися і можуть споживати системну пам'ять. Перезавантаження також допомагає пристрою перевіряти наявність оновлень і регулярно встановлювати їх. Іноді смартфон працює некоректно, тому що йому необхідно встановити оновлення, які виправляють помилки або програмні збої.

Не потрібно перезавантажувати Android-фон щодня, але робити це раз на тиждень або щоразу, коли телефон працює надто повільно — варто.

Перезавантаження Android-телефону допомагає прискорити всі процеси Фото: gsmarena.com

Очищення кешу

Аналогічно перезавантаженню, очищення кешу — ще один простий спосіб відновити продуктивність. Але пам'ятайте: занадто часте видалення кешу може призвести до негативних наслідків.

Кеш призначений для скорочення часу завантаження додатків і веб-сторінок, зберігаючи часто використовувані дані в доступній пам'яті. Тому його видалення може фактично погіршити час завантаження додатків і веб-сторінок. Однак накопичення пошкоджених тимчасових файлів може стати істотним фактором, що призводить до некоректної роботи додатків.

З іншого боку, очищення кешу може вирішити проблему поганого завантаження. Здебільшого, якщо користувач ніколи не очищав кеш застосунку, він отримає застарілі файли кешу, які не відповідають версії застосунку або системи, що призведе до проблем сумісності з застосунком або системою. Очистити кеш програми можна в налаштуваннях у розділі "Сховище" — крім того, це також простий спосіб звільнити місце в пам'яті.

Очищення кешу полегшить навантаження на процесор смартфона Фото: mobilecity.vn

Вимкнення фонових процесів додатків

На більшості пристроїв є можливість призупиняти роботу додатків, коли вони не використовуються. Але можна вручну закривати додатки у фоновому режимі, коли вони не потрібні. В іншому разі варто перевірити, які фонові процеси можуть спричиняти уповільнення роботи пристрою. Іноді це можуть бути служби визначення місця розташування, що постійно працюють, або раптове відключення стільникового зв'язку в зоні зі слабким покриттям. Усе це негативно позначається на продуктивності та може бути основною причиною небажаного розряду батареї.

У більшості пристроїв Android є налаштування оптимізації батареї, які керують фоновим використанням, коли додатки не активні. Варто налаштувати обмеження роботи певних додатків, щоб вони не залишалися активними постійно.

Якщо телефон, як і раніше, гальмує, можна просто видалити додатки, які взагалі не використовуються.

Якщо телефон гальмує, можна видалити додатки, які взагалі не використовуються Фото: Xiaomi

Зміна швидкості анімації за допомогою параметрів розробника

Зниження швидкості анімації допоможе поліпшити користувацький досвід. На Android-смартфонах анімація розділена на три підкатегорії: "Вікно", "Аніматор" і "Перехід". За замовчуванням масштаб встановлений на 1x, але зниження його до 0,5x прискорить анімацію на пристрої, наприклад, під час відкриття і закриття вікон, перемикання застосунків, навігації головним екраном та інших взаємодій з користувацьким інтерфейсом.

Хоча зменшення масштабу має зробити роботу телефона більш плавною, спочатку це може здатися трохи різкішим і неприроднішим (усе це залежить від швидкості, що сприймається). Крім того, це трохи збільшує час автономної роботи, оскільки знижує навантаження на процесор і графічний процесор пристрою, забезпечуючи більш плавну анімацію. Щоб застосувати ці зміни до швидкості анімації, необхідно увімкнути "Параметри розробника" в налаштуваннях Android, натиснувши на номер збірки 7 разів.

