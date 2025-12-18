4 верных способа заставить старый Android-смартфон работать лучше, чем новый (фото)

Несколько простых решений могут облегчить нагрузку на любой Android-телефон, вернув ему чувствительность и отзывчивость, как будто он только что "из коробки".

Ни одно из предложенных решений не потребует изменения привычек использования смартфона. Следуя этим рекомендациям, пользователи смогут очищать кэш и периодически проверять фоновые приложения для более быстрой работы Android, пишет bgr.com.

Перезагрузка Android-телефона

Перезагрузка Android-устройства может показаться самым простым решением, но на деле — это один из самых эффективных способов предотвратить замедление работы телефона. При перезагрузке очищаются процессы, которые могут замедлять работу гаджета, например, фоновые приложения, которые некорректно закрылись и могут потреблять системную память. Перезагрузка также помогает устройству проверять наличие обновлений и регулярно устанавливать их. Иногда смартфон работает некорректно, потому что ему необходимо установить обновления, исправляющие ошибки или программные сбои.

Не нужно перезагружать Android-фон каждый день, но делать это раз в неделю или всякий раз, когда телефон работает слишком медленно — стоит.

Перезагрузка Android-телефона помогает ускорить все процессы Фото: gsmarena.com

Очистка кэша

Аналогично перезагрузке, очистка кэша — еще один простой способ восстановить производительность. Но помните: слишком частое удаление кэша может привести к негативным последствиям.

Кэш предназначен для сокращения времени загрузки приложений и веб-страниц, сохраняя часто используемые данные в доступной памяти. Поэтому его удаление может фактически ухудшить время загрузки приложений и веб-страниц. Однако накопление поврежденных временных файлов может стать существенным фактором, приводящим к некорректной работе приложений.

С другой стороны, очистка кэша может решить проблему плохой загрузки. В основном, если пользователь никогда не очищал кэш приложения, он получит устаревшие файлы кэша, которые не соответствуют версии приложения или системы, что приведет к проблемам совместимости с приложением или системой. Очистить кэш приложения можно в настройках в разделе "Хранилище" — кроме того, это также простой способ освободить место в памяти.

Очистка кэша облегчит нагрузку на процессор смартфона Фото: mobilecity.vn

Отключение фоновых процессов приложений

На большинстве устройств есть возможность приостанавливать работу приложений, когда они не используются. Но можно вручную закрывать приложения в фоновом режиме, когда они не нужны. В противном случае стоит проверить, какие фоновые процессы могут вызывать замедление работы устройства. Иногда это могут быть постоянно работающие службы определения местоположения или внезапное отключение сотовой связи в зоне со слабым покрытием. Все это негативно сказывается на производительности и может быть основной причиной нежелательного разряда батареи.

В большинстве устройств Android есть настройки оптимизации батареи, которые управляют фоновым использованием, когда приложения не активны. Стоит настроить ограничение работы определенных приложений, чтобы они не оставались активными постоянно.

Если телефон по-прежнему тормозит, можно просто удалить приложения, которые вообще не используются.

Если телефон тормозит, можно удалить приложения, которые вообще не используются Фото: Xiaomi

Изменение скорости анимации с помощью параметров разработчика

Снижение скорости анимации поможет улучшить пользовательский опыт. На Android-смартфонах анимация разделена на три подкатегории: "Окно", "Аниматор" и "Переход". По умолчанию масштаб установлен на 1x, но снижение его до 0,5x ускорит анимацию на устройстве, например, при открытии и закрытии окон, переключении приложений, навигации по главному экрану и других взаимодействиях с пользовательским интерфейсом.

Хотя уменьшение масштаба должно сделать работу телефона более плавной, поначалу это может показаться немного более резким и неестественным (все это зависит от воспринимаемой скорости). Кроме того, это немного увеличивает время автономной работы, поскольку снижает нагрузку на процессор и графический процессор устройства, обеспечивая более плавную анимацию. Чтобы применить эти изменения к скорости анимации, необходимо включить "Параметры разработчика" в настройках Android, нажав на номер сборки 7 раз.

