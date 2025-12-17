Самый переоцененный смартфон: вместо Pixel 10 можно купить телефон дешевле и лучше (фото)

В последнее время бренды разрабатывают доступные бюджетные варианты. В Google они относятся к серии "А", и они оказываются ничем не хуже по сравнению с моделями премиум-класса, уверены эксперты из bgr.com.

Тогда возникает вопрос: в чем же реальная разница между телефоном базовой модели и телефоном серии "А"? Обычно существуют небольшие различия в наборе функций, долговечности, материалах, камерах или времени автономной работы. Но хотя Google Pixel 10 – потрясающий телефон, разумной покупкой будет приобретение Pixel 9a — смартфона предыдущего поколения, пишет издание bgr.com.

Это по-прежнему актуальный телефон, он имеет ту же основную заднюю и сверхширокоугольную камеры и предоставляет доступ к функциям искусственного интеллекта. Конечно, это шаг назад по другим параметрам, включая материалы, обработку, оперативную память и скорость зарядки. Но для обычных пользователей его возможностей — более чем достаточно.

Відео дня

Google Pixel 9a может быть на поколение старше, но он намного дешевле, по-прежнему получает 6 лет обновлений программного обеспечения и безопасности и не является серьезным шагом вперед. У него менее мощный процессор и меньше оперативной памяти, чем у флагманских Pixel, но это по-прежнему мощный телефон. Стеклянная задняя панель также была заменена пластиковой, но вы, скорее всего (и должны), в любом случае иметь защитный чехол на любом устройстве.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

Его экран немного менее яркий, но более чем достаточен для самых ярких условий, и у него есть только система двойной задней камеры по сравнению с системой тройной задней камеры Pixel 10. А вот основная и сверхширокоугольная камеры имеют одинаковое разрешение — 48 Мп и 13 Мп соответственно. Не хватает только телеобъектива на 10,8 МП от более дорогого собрата.

Наконец, он также имеет многие из тех же функций искусственного интеллекта, хотя чип Tensor G5 в Pixel 10 может обрабатывать более мощную обработку ИИ, чем чип Tensor G4 в Pixel 9a. Однако, если вы используете функции ИИ экономно, для вас это может не иметь значения.

Скорость зарядки также медленнее. Pixel 9a поддерживает проводную зарядку мощностью 23 Вт и только беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт. Pixel 10 поддерживает проводную мощность 30 Вт и беспроводную мощность 15 Вт через Qi2. С любым телефоном вы получите аккумулятор на весь день.

Смартфоны линейки Google Pixel 10 Фото: Mashable

"Независимо от того, какое поколение телефона Pixel вы выберете, вы найдете вариант серии "А" вместо флагманского или даже других дешевых телефонов Android. Он стоит намного дешевле, за исключением незначительных изменений в функциях, вычислительной мощности, камерах и дизайне. Большинство людей, которые ценят эти обновления, скорее всего, потратят дополнительные деньги на телефон профессионального уровня, а не на основной, поскольку они обеспечивают более существенные обновления", — подчеркивают эксперты.

Предполагается, что Google выпустит вариант Pixel 10a где-то в марте 2026 года, если компания будет придерживаться своего обычного графика. Некоторые ожидания от него включают улучшенную версию чипа Tensor G4, более быструю зарядку и потенциально другие размеры экрана. Сравнивая его с набором функций Pixel 10, вы можете обнаружить, что это более выгодное предложение, если вы готовы подождать.

"Но даже Pixel 9a, выпущенный в апреле 2025 года и остающийся одним из самых игнорируемых телефонов Android от Google, по-прежнему предлагает большую ценность и будет более чем достаточным телефоном для большинства. Итак, пропустите основные телефоны Pixel и сразу перейдите к серии "А", чтобы получить аналогичный телефон, сэкономив при этом немного денег", — подытожили авторы.

Ранее мы писали о том, что смартфоны Xiaomi станут "глупее" и дороже в 2026 году. По словам отраслевого источника, смартфоны могут подорожать на 14-42 доллара США, а также лишиться 1 ТБ памяти в среднем ценовом сегменте.