Забудьте об iPhone и Samsung: эксперты протестировали смартфон, который догоняет флагманы

Обновления операционной системы Android за ноябрь и декабрь заметно улучшили производительность и скорость работы смартфонов Google Pixel 10.

С момента выхода второго крупного квартального обновления Android 16 QPR2 владельцы Pixel 10 начали замечать существенное ускорение работы. Этот факт подтвердили тесты, проведенные Android Authority.

Эксперты портала отметили, что производительность Google Pixel 10 значительно улучшилась в ноябре и немного выросла в декабре. С момента запуска обновления производительность одноядерного процессора Pixel 10 выросла примерно на 2%, а производительность многоядерного процессора — на 5%.

Производительность процессора Pixel 10 улучшилась после обновлений за ноябрь и декабрь Фото: Android Authority

Кроме того, телефон показал лучшие результаты в стресс-тесте 3DMark. Пиковая производительность выросла почти на 5% в тесте Wild Life и приблизительно на 7% в Wild Life Extreme.

Обновление Android 16 QPR2 также предлагает функцию Generational Concurrent Mark-Compact (CMC), которая улучшает очистку памяти и уменьшает использование процессора, позволяя телефонам работать эффективнее.

Как отмечает PhoneArena после обновления Pixel 10 может составить более серьезную конкуренцию флагманам Galaxy S25 и iPhone 17, которые традиционно демонстрируют лучшую производительность.

Напомним, смартфоны Samsung Galaxy, вероятно, выйдут на новый уровень благодаря новейшим процессорам, которые сейчас разрабатываются.

Фокус также сообщал, что Galaxy A16 5G вошел в десятку самых популярных смартфонов в третьем квартале 2025 года, заняв первое место среди Android-устройств.