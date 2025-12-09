Забудьте про iPhone та Samsung: експерти протестували смартфон, який наздоганяє флагмани

Оновлення операційної системи Android за листопад та грудень помітно покращили продуктивність та швидкість роботи смартфонів Google Pixel 10.

З моменту виходу другого великого квартального оновлення Android 16 QPR2 власники Pixel 10 почали помічати суттєве пришвидшення роботи. Цей факт підтвердили тести, проведені Android Authority.

Експерти порталу зазначили, що продуктивність Google Pixel 10 значно покращилася в листопаді та трохи зросла у грудні. З моменту запуску оновлення продуктивність одноядерного процесора Pixel 10 зросла приблизно на 2%, а продуктивність багатоядерного процесора — на 5%.

Продуктивність процесора Pixel 10 покращилася після оновлень за листопад та грудень Фото: Android Authority

Окрім того, телефон показав кращі результати в стрес-тесті 3DMark. Пікова продуктивність зросла майже на 5% у тесті Wild Life та приблизно на 7% у Wild Life Extreme.

Оновлення Android 16 QPR2 також пропонує функцію Generational Concurrent Mark-Compact (CMC), яка покращує очищення пам'яті та зменшує використання процесора, дозволяючи телефонам працювати ефективніше.

Як зазначає PhoneArena після оновлення Pixel 10 може скласти серйознішу конкуренцію флагманам Galaxy S25 та iPhone 17, які традиційно демонструють кращу продуктивність.

