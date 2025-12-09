Бюджетний смартфон з хорошою камерою: названо найпопулярнішу модель Android (фото)

Samsung Galaxy A16 5G увійшов в десятку найпопулярніших смартфонів в третьому кварталі 2025 року, зайнявши перше місце серед Android-пристроїв.

Усі місця в першій десятці дісталися або смартфонам Apple попереднього покоління або Samsung. Про це свідчать дані міжнародної аналітичної компанії Counterpoint Research.

Найпопулярніші смартфони Фото: Counterpoint Research

Варто відзначити, що у першій десятці немає жодного смартфона Samsung серії S. До списку потрапили виключно пристрої Samsung середнього класу, що належать до серії A. Найпопулярнішою моделлю виявився Galaxy A16 5G, ціна якого в Україні становить до 7 000 гривень.

"Це не лише вказує на те, що битва за першу десятку більше не зводиться до того, хто має найкращий флагман, а й до того, хто пропонує найрозумнішу ціннісну пропозицію – принаймні, коли йдеться про пристрої Android", — наголосили експерти порталу Android Police.

Galaxy A16 5G: що про нього відомо

Samsung Galaxy A16 5G має великий чіткий дисплей із швидкою частотою оновлення 90 Гц, забезпечує хорошу продуктивність за свою ціну та пропонує тривалий термін оновлення програмного забезпечення.

Samsung Galaxy A16 5G Фото: YouTube

Серед переваг Galaxy A16 5G — співвідношення ціни та якості, камери вище середнього, швидкість роботи, наявність слоту для карти microSD для розширення пам'яті та рейтинг IP54 для захисту від бризок і дощу.

Характеристики Samsung Galaxy A16 5G:

час роботи від акумулятора — 13 годин 46 хвилин;

основна камера — 50+5+2 МП;

фронтальна камера — 13 МП;

процесор — Samsung Exynos 1330;

розміри — 6,47 x 3,07 x 0,31 дюйма;

операційна система — Android 14;

роздільна здатність екрану 2340 x 1080 пікселів;

розмір екрану — 6,7.

Нагадаємо, компанія Samsung збирається вивести свої смартфони Galaxy на новий рівень, оснастивши їх спеціально розробленими процесорами.

Фокус також повідомляв, що у 2025 році лінійка Apple iPhone 17 продалася настільки добре, що аналітики переглянули свої прогнози щодо ринку смартфонів.